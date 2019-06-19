Экс-следователь поддержал увольнение полицейского за видео с самолетом SSJ100

Москва, 19 июня. Полицейских, которые снимают происшествия на видео вместо оказания помощи, необходимо увольнять из органов, считает бывший старший следователь по особо важным делам, член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев.

«Правоохранители должны оказывать помощь, а не снимать трагедии на видео. В случае с самолетом получается, что эти люди не оказывали помощь, а стояли с телефончиками и комментировали. Конечно, таких надо увольнять», — пояснил он Ura.ru.

Зайцев подчеркнул, что подобные видео распространяются для продажи СМИ или для повышения собственной популярности.

Ранее сообщалось, что МВД РФ уволило капитана полиции, который распространил снятое на камеры аэропорта «Шереметьево» видео жесткой посадки самолета SSJ100. В ведомстве пришли к выводу, что действия полицейского не нарушают закон, однако противоречат требованиям служебной этики.

Напомним, что 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы и направился в Мурманск, однако через некоторое время воздушное судно вернулось в «Шереметьево» и совершило жесткую посадку. При приземлении у самолета надломилась стойка шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек. По версии следствия, причиной авиакатастрофы могла стать недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров, техников, осматривающих самолет, неисправность воздушного судна или плохие летные условия.