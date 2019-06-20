Корреспонденты ФАН тайно пробрались в Косово «через черный ход»

После недавнего витка эскалации напряженности в крае Косово корреспонденты Федерального агентства новостей приехали сначала в Сербию, а затем в столицу региона — город Косовска Митровица, чтобы из первых рук узнать, как живут сербы в агрессивном албанском окружении. По пути в Косово мы придумывали различные легенды и отговорки для пограничников, боясь, что русских репортеров туда просто не пустят. На деле все оказалось и проще, и в каком-то смысле сложнее.

Находясь в Белграде, корреспонденты ФАН ежедневно встречались с чиновниками, экспертами, депутатами Национальной скупщины и даже бывшими и действующими военными. У всех них мы постоянно спрашивали: «Вы в курсе, что вообще сейчас происходит в Косово?» Все эти люди — безусловно, компетентные в сербской политике, — как один отвечали: «Мы точно не знаем, у нас нет информации».

Периодически у нас возникало ощущение, что Косово — это какая-то другая планета, бесконечно далеко отстоящая от Сербии. Более того, никто даже толком не мог нам подсказать, как попасть в этот край, расположенный на границе между Сербией и Албанией.

Нам пришлось действовать на свой страх и риск, и первым делом мы отправились на белградский автовокзал. Вокзальная кассирша на вопрос «Как проехать в Косово?» странно засмеялась и ответила: «По-разному. Прямых автобусов туда нет, но вы можете взять билеты до Рашки — это пограничный пункт между Сербией и краем. А дальше — как получится». В итоге мы взяли билеты до городка Рашка и стали готовиться к отъезду. По слухам, циркулирующим в Белграде, в Косово не работают сербские сим-карты, а в качестве валюты там не принимают сербские динары, берут только евро.

К счастью, мы знали, что на границе Косово, в Рашке, нас встретит надежный человек, который должен был нам все показать и рассказать, — местный фиксер. Фиксера звали Деян, но выяснить у него детали путешествия заранее было невозможно — связь с Косово была плохой и все время прерывалась. Деяна порекомендовал нам высокопоставленный сербский военный в Белграде, его старый боевой товарищ.

Из Белграда в Рашку мы выезжали ранним утром, причем добраться из гостиницы до вокзала оказалось проблемой. Как выяснилось, в полшестого утра в субботу все белградские таксисты спят — ни один из доброго десятка набранных номеров такси-сервисов не отвечал. Каким-то чудом нам удалось поймать такси прямо на улице, и заспанный водитель за 10 минут добросил нас до автостанции.

Путь от сербской столицы до Рашки занял 4,5 часа — все это время наш автобус кружил по горным серпантинам, периодически заезжая в небольшие уютные городки с названиями вроде Кралево (на русский манер — Королево). В итоге нас привезли в городок, расположенный в удивительной красоты горной долине, залитой июньским солнцем. Городские кварталы карабкались вверх по горам, отсвечивая красными черепичными крышами и томясь под летним зноем. Это и была Рашка. Дальше, километрах в пятнадцати, был пропускной пункт в Косово — но попасть туда на автобусе или пешком было нельзя.

Наш фиксер Деян встретил нас прямо на местном автовокзале, и он оказался личностью весьма примечательной. Высокий и слегка пузатый, примерно 45 лет, Деян был одет в военную униформу без знаков различия. В первые же минуты знакомства выяснилось, что он обладает нестандартным чувством юмора и знает буквально всех и вся по обе стороны границы с Косово. Первым делом Деян повез нас в офис местной сербской разведки, сразу же попросив ничего и никого не фотографировать и не снимать на камеру.

Вскоре мы приехали в расположение какого-то военного гарнизона, причем никаких документов на въезде нам предъявлять не пришлось — Деян по-братски обнялся с охранником на КПП, и нас без лишних вопросов пропустили внутрь. Там нас ждал хороший приятель Деяна, веселый полковник спецслужб. Он попросил нас не называть его ни по имени, ни по званию, и первым делом достал откуда-то из-под стола большую бутылку ракии. В ответ на наши протесты военный строго заметил: «Иначе хорошего разговора не получится». Волей-неволей нам пришлось подчиниться.

В ходе беседы без диктофона полковник спецслужб рассказал нам немало любопытного. В частности, о том, что его структура зафиксировала подозрительную активность потенциальных террористов в Косово.

«По нашим данным, за последние полтора месяца более 160 албанских боевиков вернулись в Республику Косово из Сирии, где они воевали на стороне «Исламского государства»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) и других исламистских структур, — рассказал сотрудник сербских спецслужб. — Мы предполагаем, что в албанской части Косово может идти подготовка к какой-то масштабной провокации на территории края».

Полковник напомнил корреспондентам ФАН — с этим же может быть связана недавняя активность косовского руководства и полиции. Так, 28 мая полиция Косово ROSU провела рейд на севере края, в ходе которого были задержаны полтора десятка сербских полицейских.

А российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков получил тяжелые травмы в ходе стычки с албанскими силовиками. В то же время президент Республики Косово Хашим Тачи официально заявил, что «к Косово должна быть присоединена Прешевская долина», расположенная в центральной Сербии и населенная преимущественно албанцами.

Кроме того, полковник сообщил: по его мнению, для начала Россия должна «уравновесить» американское силовое присутствие в крае (там сейчас расположена крупная американская военная база Bondsteel. — Прим. ФАН).

«Для этого идеально подойдет аэродром Сяница, расположенный на границе с Косово, в сербском регионе Нови-Пазар, — заявил военный. — Россия должна сначала купить этот аэродром, а потом создать там полноценную авиабазу ВВС. У нас в Сербии уже неоднократно звучали подобные предложения. В противном случае новой ареной геополитических столкновений может стать как раз Прешевская долина. Если Россия не вмешается сейчас, то Сербия вскоре может вновь оказаться один на один с Западом. Поймите, главная и конечная цель всех этих провокаций и давления, которым подвергается Сербия, — это Россия. Именно здесь генералы НАТО обкатывают все геополитические приемы, которые впоследствии намереваются применить против РФ. Мы, сербы, — единственная защита России от НАТО, ее форпост в Европе. Вы просто обязаны нас поддержать, иначе вскоре будет поздно — нас окончательно «съедят», а потом доберутся до вас!» — резюмировал полковник.

Он также сообщил ФАН — сегодня Косово является абсолютно криминальным государством, получающим миллионы долларов от торговли оружием, наркотиками, контрабанды сигарет и прочих нелегальных бизнесов. Все это, по словам силовика, многократно подтверждено сербскими разведданными.

«В Республике Косово не только массово выращивают коноплю и производят из нее марихуану, которая впоследствии поставляется в Западную Европу. Мы точно знаем, что там действуют целые лаборатории по производству синтетических наркотиков, которые затем поставляются как на Запад, так и на Восток Европы. И, пока там действует нынешняя власть, остановить этот поток невозможно, — сообщил сотрудник спецслужб. — Более того, в Республике Косово создан настоящий хаб по переправке в ЕС тяжелых наркотиков из Афганистана, у местных боевиков налажены твердые связи с афганскими наркокартелями. Наконец, в Косово до сих пор действуют медицинские лаборатории — в них у похищенных людей вырезают органы и затем продают их в Турцию. Так, с начала нулевых более 1,3 тыс. сербов были похищены албанскими боевиками с целью изъятия органов и их дальнейшей продажи. Обо всем этом прекрасно информированы на Западе. Но там намеренно закрывают на это глаза — Вашингтону и Брюсселю важнее, чтобы край оставался под контролем косоваров как рычаг давления на Серию и Россию».

После такой содержательной, но абсолютно секретной беседы полковник сообщил нам, что сейчас самое время хорошенько отобедать.

«Я знаю одно хорошее место, там собираются в основном местные силовики. Вам точно понравится», — заявил он.

Мы попытались намекнуть, что нам вообще-то пора ехать в Косово.

«Да успеете вы в Косово, тут ехать-то меньше часа! А вот с таким человеком, как полковник, вам пообщаться больше не удастся», — сообщил нам Деян.

Обед проходил в небольшом тенистом ресторане на берегу горной речки и сильно напоминал пиршества из фильмов Эмира Кустурицы. Одни блюда на столе сменялись другими, звякали рюмки и бутылки, звучали тосты «За вечную дружбу Сербии и России». За наш стол постоянно подсаживались все новые жизнерадостные люди с военной выправкой, которых Деян представлял: «Это Ивица, начальник специальной полиции Рашки!» или «Милан, замначальника местного военного спецназа».

Веселое пиршество силовиков продолжалось уже три часа, а обед плавно перетекал в ужин. На наши попытки напомнить, что впереди — переход погранпункта, Деян только улыбался: «Успеете, Косово от вас никуда не убежит». Главной загадкой для нас оставались две вещи: как наш фиксер умудряется не напиваться и главное — как он намерен сесть за руль после такой дозы ракии?! Тем не менее ближе к пяти часам вечера мы распрощались с гостеприимными сербскими военными и тронулись в путь.

До погранпункта действительно оказалось всего 15 минут пути. Подъехав, мы встали в очередь из десятка машин. Корреспонденты ФАН, как по команде, достали из рюкзаков паспорта.

«Уберите, они вам не понадобятся, — сообщил нам Деян. — Наоборот, если албанские пограничники увидят паспорта РФ, могут возникнуть проблемы: они очень сильно не любят русских, многие просто ненавидят вас».

В итоге мы подъехали сначала к сербскому погранпункту, наш проводник обменялся несколькими веселыми фразами с пограничниками — и мы поехали дальше. Аналогичная картина повторилась и на албанском погранпункте: албанский офицер крикнул Деяну что-то вроде: «Как поживают твои дети, старина?!» — и махнул рукой, мол, проезжайте!

Так мы оказались в Косово. На нашем пути замелькали сербские села и городки — Лешак, Лепосавич, Баньска, Жеровница… Все населенные пункты выглядели вполне чистенько и опрятно, они ютились в долинах и на склонах небольших зеленых гор. Дорога, по которой мы направлялись в столицу региона, Косовску Митровицу, была и вовсе идеальной, почти как немецкий автобан. Через 40 минут мы уже въезжали в Митровицу.

На поверку Косовска Митровица оказалась небольшим, в меру запущенным городком, все улицы которого были завешаны красно-сине-белыми полотнищами — флагами Сербии и России. Причем на некоторых улицах российских стягов было ощутимо больше. На стенах домов красовались граффити с теми же флагами и надписями «Крым — это Россия, Косово — это Сербия». Во многих местных кафе на видном месте стояли либо флаг РФ, либо портрет президента РФ Владимира Путина. А местные жители, как выяснилось, относятся к русским словно к родным.

Узнав, что мы русские, косовцы (ни в коем случае не «косовары», так зовут только местных албанцев) были готовы без конца болтать с нами, угощать в местных кафе и рассказывать о своей жизни. Правда, увидев камеру, многие из них тушевались и просили ее убрать.

«Извините, но вокруг полно косовской полиции и албанских шпионов. Поэтому общение с русскими журналистами может нам потом выйти боком», — поясняли они.

По их словам, большая часть местных жителей работает в государственных учреждениях, школах, больницах или занимается мелкой торговлей. При этом правительство Сербии выплачивает косовским сербам ежемесячную ренту — в размере от 450 до 600 евро. Местные безработные, число которых в городке достигает 25%, получают от Белграда выплаты от 130 до 180 евро в месяц.

Косовска Митровица разделена на две части рекой Ибар: на северной стороне живут сербы, на южной — албанцы. И те и другие ходят через мост только в исключительных случаях. Как нам сообщили наши собеседники, сербы периодически наведываются в два албанских супермаркета, специально построенных в двух шагах от пешеходного моста. А албанцы ходят навестить родственников и знакомых, живущих в албанских кварталах на северной стороне реки.

И ту и другую часть города постоянно патрулируют различные силовые структуры — косовская полиция ROSU, военная полиция UNMIC (миссия ООН в Косово) и международные силы KFOR (представленные в основном итальянскими карабинерами).

Жители северной и южной Митровицы с трудом переносят друг друга — в памяти у многих не только война конца 1990-х, но и антисербские погромы 2004-го, и многие другие инциденты. По слухам, стычки между сербами и албанцами здесь случаются регулярно, но в массовые столкновения и погромы, к счастью, не перерастают. Тем не менее напряжение здесь постоянно висит в воздухе, а регулярные провокации албанской полиции и наглые заявления из Приштины еще больше накаляют атмосферу.

«По сути, жизнь у нас здесь нелегкая, мы живем словно в гетто. Только Россия нас поддерживает, Россия и еще наша православная церковь, — сообщил нам хозяин одного из кафе в Митровице, усатый мужик лет пятидесяти, одетый в спортивный костюм. — Если бы не Владимир Путин, нас эти албанцы бы уже давно отсюда выгнали и сожгли наши дома. А Белград ничего не может для нас сделать — наши руководители даже икнуть бояться без разрешения Евросоюза. Мы чувствуем себя брошенными сербскими властями. Когда вернетесь домой в Россию, спросите: не мог бы Владимир Путин послать сюда ваши войска, чтобы выгнать всех албанцев к чертовой матери? Это была бы огромная помощь нашему краю!»

1 Организация запрещена на территории РФ.