МИД РФ сожалеет из-за нежелания Зеленского вести переговоры с ДНР и ЛНР

Москва, 19 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с нежеланием президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

17 июня состоялась встреча президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. В ходе итоговой пресс-конференции Зеленский заявил, что власти Украины не готовы к прямым переговорам с Донецком и Луганском.

«Конечно, расстраивает, что президент Зеленский, отвечая на какой-то выкрик журналиста, будет ли он вести прямой диалог с Донецком и Луганском, сказал: «нет, не буду», — сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Он также добавил, что высказывание Зеленского ставит под вопрос результаты его переговоров с главами Франции и Германии. Глава МИД РФ выразил надежду, что французские и немецкие коллеги проинформируют российскую сторону о темах, которые обсуждались в ходе визита Зеленского в Париж и Берлин, передает РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что наши французские и немецкие коллеги, как соучастники «нормандского формата», расскажут нам, как они проводили линию на необходимость полного выполнения минских договоренностей в ходе переговоров с президентом Зеленским», — подчеркнул Лавров.

Напомним, 17 июня Зеленский с супругой Еленой посетил Францию, где провел встречу с Эммануэлем Макроном. 18 июня президент Украины прибыл в Германию для переговоров с Меркель.

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли около 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в результате боевых действий погибли 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили ранения.