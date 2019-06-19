Следствие назвало дату начала суда по делу о крушении МН17

Ньювегейн (Нидерланды), 19 июня. Суд по делу о крушении Boeing рейса MH17, которое произошло в Донбассе в 2014 году, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года. Об этом сообщил представитель Совместной следственной группы (ССГ) на пресс-конференции.

Кроме того, ССГ назвала родственникам погибших при крушении самолета имена подозреваемых. Об этом сообщила член семьи одной из жертв трагедии в Донбассе Зилена Фредерикс. По ее словам, подозреваемыми стали три гражданина РФ и один украинец. Также Фредерикс сообщила, что фигурантов будет больше, однако их точное количество пока не называется.

В ССГ заявили, что выдадут международные ордеры на арест подозреваемых. Также в следственной группе добавили, что заседание суда состоится, даже если обвиняемые не будут на нем присутствовать. Кроме того, по информации ССГ, в ближайшее время будут предъявлены обвинения в связи с доставкой установки «Бук» в Донбасс, передает РИА Новости.

Напомним, крушение Boeing 777 в Донбассе произошло 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате крушения погибли 298 человек, находившихся на борту. В катастрофе почти сразу же бездоказательно обвинили Россию.

Позднее была сформирована Совместная следственная группа под руководством Нидерландов. В мае прошлого года ССГ представила доклад, согласно которому рейс МН17 был якобы сбит выпущенной из ЗРК «Бук» ракетой, находящейся на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригады РФ.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что ССГ не представила никаких доказательств причастности России к крушению Boeing 777 в Донбассе. Он отметил, что ракета, которой сбили самолет, могла находиться на вооружении Украины или попасть в руки ополченцев. Мохамад считает, что расследование обстоятельств крушения МН17 сильно политизировано, а следствие изначально планировало «повесить преступление на русских».

Кроме того, Минобороны РФ представило рассекреченные документы и записи переговоров офицеров СБУ, которые указывали на причастность Украины к трагедии с Boeing 777. Согласно данной информации, ракета, которой сбили пассажирский самолет, была изготовлена в 1986 году и поступила в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, располагавшуюся на западе УССР. После распада Советского Союза эта бригада присоединилась к ВСУ вместе с вооружением и боеприпасами.

Представленная Минобороны информация подтверждает, что ракета не возвращалась на территорию России. Данные были направлены в Нидерланды. Там подтвердили получение информации, однако впоследствии она так и не была использована.