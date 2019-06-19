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В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы

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В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы

Киев, 19 июня. Процесс урегулирования конфликта в Донбассе в рамках  заседания контактной группы начался в Минске. Об этом сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы.

«В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы»,  — написала на своей странице в Facebook Олифер.

В составе участников трехсторонней контактной группы - представители Украины, Российской Федерации, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Ранее, 5 июня в Минске участники контактной группы по Донбассу договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. Документ планировали подготовить к сегодняшнему дню, 19 июля. По прошествии нескольких дней СММ ОБСЕ обнаружила «подрыв» в безопасной зоне, в связи с чем Москва обвинила Киев в несоблюдении договоренностей.

Минские соглашения оговаривают немедленное прекращение огня, отвод тяжелой техники и вооружений, проведение конституционной реформы на территории Украины, а также начало диалога о проведении выборов на юго-востоке страны.
 

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Автор: Сергей Петров
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