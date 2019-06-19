МИД РФ оценил последствия водной блокады Крыма для Украины

Москва, 19 июня. Принятые украинскими властями антироссийские меры нанесли значительный удар по экономике Украины, в первую очередь негативное влияние на Украину оказала водная блокада Крыма. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ряд украинских экспертов, в том числе и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, заявляют о крайне негативном влиянии водной блокады Крыма на экономику и экологию Украины.

В ведомстве напомнили, что в 2014 году Киев решил «наказать» крымчан за их сознательный выбор, перекрыв Северо-Крымский канал. По каналу на полуостров поступала пресная вода.

«Крым сумел адаптироваться к новым условиям, продолжив свое динамичное развитие, в то время как граничащей с полуостровом Херсонской области теперь грозит экологическая и эпидемиологическая катастрофа», — отметили в МИД РФ.

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что все антироссийские меры Украины в конечном итоге ударяли по жителям Украины и экономике страны. В российском министерстве выразили надежду, что в новом руководстве Украины возобладает здравый смысл и прагматизм, что заставит Киев поставить нужды людей выше сиюминутных политических интересов.

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. За возвращение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. За пять лет в составе России Крым получил масштабное развитие, в том числе в области инфраструктуры. Крымский мост — самый длинный в Европе — был открыт в мае 2018 года. Еще одним крупным объектом Крыма стало здание нового терминала аэропорта «Симферополь».

Затяжной политический и экономический кризис на Украине заставляет украинцев переезжать в Крым и подавать на российское гражданство. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе рассказал, что более 120 украинцев, переехавших из Крыма и Севастополя до воссоединения полуострова с Россией, подали заявление на получение гражданства РФ по упрощенной схеме.