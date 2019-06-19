Украина не сделала ничего для спасения MH17, заявил эксперт

Москва, 19 июня. Украина не сделала ничего для спасения пассажирского самолета Boeing-777 (рейс MH17), который разбился в Донбассе в 2014 году, уверен военный историк Юрий Дудкин.

В интервью телеканалу NewsFront TV он заявил, что этой трагедии можно было легко избежать, однако украинские власти не предприняли этих очевидных шагов по обеспечению безопасности воздушного движения.

«Случись подобное в любом другом государстве, первый вопрос, который возникнет у криминалистов — «Почему на момент ведения активных боевых действий с применением ПВО не было закрыто воздушное пространство?» — отметил Дудкин.

Кроме того, считает эксперт, вопросы также вызывают действия голландских следователей, которые покинули место крушения лайнера, не собрав все улики. А также действия ВСУ, которые продолжали обстреливать район, где шли следственные действия.

По словам историка, нельзя завершать следственные действия, пока с места авиакатастрофы не будут вывезены все детали самолета, вплоть до последнего винтика. Дудкин выразил уверенность, что самолет пролетал в зоне досягаемости украинских ПВО не случайно и был сбит вполне осознанно.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.