ФАН публикует список номинантов конкурса для региональных журналистов в рубрике «Общество и сопроекты»

Москва, 19 июня. Федеральное агентство новостей (ФАН) в середине июня объявило о запуске конкурса «Хорошие новости России», главная цель которого заключается в поддержке российских журналистов из региональных СМИ.

Конкурс проходит на постоянной основе, по два этапа в год. Первый этап начался 12 июня, а закончился 18 июня.

Экспертная группа интернет-издания ФАН ознакомилась с материалами журналистов на тему «Общество и социальные проекты» и определилась с кандидатами на победу. Победителя должны определить читатели с помощью голосования.

Корреспондент «Дни Озерного» Анастасия Иванова в материале «Нацпроекты в действии» рассказала про благоустройство в поселке Озерно Тверской области.

Полезную подборку о том, как можно сэкономить родителям представила Хайдаршина Лариса в материале «Все транспортные льготы для детей на летних каникулах».

Ксения Дубинина в статье «Думаю о будущем своего ребенка»: мамы особых детей восстанавливают старинную школу в Екатеринбурге» рассказала о строящемся в Свердловской области центре для особенных детей.

Также Хайдаршина Лариса подготовила несколько полезных материалов относительно пенсионной реформы и нововведения в медицине Свердловской области — «Материнский стаж» учитывается при досрочном выходе на пенсию и «Свердловская область первой в России начала приемы пациентов онлайн». Узнать, кто такие юнкоры и когда они появятся в школьных лесничествах можно также в материале уральской журналистки «В школьных лесничествах появятся юнкоры».

Проблема бездомных в Тюменской области детально освещена в статье «Не чужая боль» – о реабилитации и мытарствах бездомных Сирени Бабаевой.

«Солнечный» репортаж Елизаветы Жукатинской познакомит вас с благотворительным концертом скрипача-виртуоза Артема Реутова.

Челябинский журналист Анна Махнина поведает трогательную историю Игры победителей: история семьи, пережившей рак.

Юлия Космылина представила репортаж Интервью с Антоном Говендяевым. Благотворительный фонд «Пища жизни».

Илья Боровский познакомит вас частными историями в статье «Диагноз Рак. Наука Выживания»

Вероника Карпенко рассказала про образовательный центр в Сочи и историю двух сестер - «Как сиял в феврале Сириус для сестер Марковых».

Про уникальный поиск-мобиль в материале Волонтеры в Соколе получили новое оборудование поведала Екатерина Сипливая.

Ирина Текутьева рассказала про смелый поступок обычной челябинской семьи - «Теперь это наша бабушка».

Антон Коган про героев нашего времени в материале «Авиастроитель из Кыштыма создал флотилию экскаваторов для спасения озер».

Альбина Турчанинова в своим материалах призывает быть человечными и идти на помощь нуждающимся людям - «Откройте двери и сердца» и «Проявите гуманность».

Алексей Костылев в материале «Новую идеологию для современного общества ждут от Русского Мира» размышляет о мировоззрении гражданского общества на территории постсоветского пространства.

Павел Виноградов про голодовку буддийского монаха из-за американской агрессии - Побывав в Петербурге, буддийский монах из Шри-Ланки протестует на родине против американской базы.

Надежда Бобалова прислала два материала, которые касаются нашей истории - Свидетели Великой отечественной: поисковики пополнили выставку центра «Набат» новыми экспонатами и Бронзовый браслет и глиняная посуда: в Балаковском районе раскопали курганы, которым 3800 лет.

Про сильных женщин сделала сюжет Дарья Афиногенова «Мамы могут»

Артем Алюков рассказал о военно-полевых сборах - Военно-полевые сборы памяти Героя Советского Союза М.Галкина.

Про развитие интеллектуального спорта в маленьком населенном пункте Ханты-Мансийского автономного округа в истории Андрея Маркина - «Как в поселке Федоровском шахматы преподают».

Светлана Солоницына в авторской программе «Гость программы» поговорила с Евгением Халамовым.

Ольга Корнева «Волшебный мир – первый в России»

Екатерина Шипилова занялась подсчетами и прислала сюжет под названием Сколько мусорит одна старооскольская семья.

Екатерина Старикова про человечность и героев нашего времени рассказала в материале Обыкновенные люди, которые делают необыкновенные работы»: во Владимирской области прошел IV форум социального кино «Шередарь».

Дарья Яготинцева поговорила с худруком белогорской инклюзивной студии «Синяя птица» и представила «Необычный спектакль по КорнеюЧуковскому».

Про добрые дела и гуманизм Валерий Трубин рассказал в статье «Благотворительность нужна нам самим — людям, которые могут делать добрые дела».

Секретами долгой супружеской жизни поделился с читателями журналист курского издания Алексей Пищулин - «И золотой свадьбы мало».

Познакомила с частной интересной историей Альбина Турчанинова - «Жизнь в стиле ЭКО».

Финальный отбор проведет экспертная комиссия конкурса и назовет победителей 24 июня. В каждой категории в результате будет один победитель, который получит денежный приз — 100 тысяч рублей.

С номинантами в других категориях вы можете ознакомиться здесь.