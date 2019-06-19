Опрос показал, сколько украинцев одобряют деятельность Зеленского
Киев, 19 июня. Половина жителей Украины одобряют деятельность президента страны Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».
Согласно обнародованным данным, 40% участников опроса не смогли сформулировать свое отношение к главе украинского государства, 14% респондентов выразили недовольство деятельностью Зеленского.
В исследовании также подчеркивается, что 65% украинцев отрицательно оценивают работу главы правительства Владимира Гройсмана, а 90% человек заявили, что недовольны работой Верховной рады Украины.
Специалисты проводили опрос в период с 8 по 12 июня текущего года на территории Украины. В нем приняли участие две тысячи респондентов.
Напомним, победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский, который заручился поддержкой 73% украинцев. Его инаугурация прошла 20 мая.
После торжественной церемонии Зеленский с трибуны Верховной рады Украины сделал несколько громких заявлений. В частности, он сказал о готовности вести диалог с Донбассом и призвал парламент отменить депутатскую неприкосновенность. Также новоизбранный президент объявил о досрочном роспуске Рады. Указ был подписан в середине мая. Планируется, что выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля 2019 года.