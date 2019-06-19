Вывод войск США и Турции необходим, чтобы закончить борьбу с терроризмом в Сирии

В настоящее время Сирия входит в завершающий этап борьбы с терроризмом, заявил посол Дамаска в РФ Рияд Хаддад на проходящей в Уфе X международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В своем выступлении он особо остановился на опасностях для других стран, связанных с крушением планов террористов в Сирии.

Посол Рияд Хаддад напомнил о прорывных успехах в борьбе с разнообразными террористическими формированиями — от ультрарадикальных джихадистов запрещенного в России «Исламского государства»1 до притворяющихся «умеренной оппозицией» группировок — достигнутых с 2015 года, когда ВКС РФ появились на сирийском театре военных действий. Посол Сирии отметил, что на раннем этапе борьбы многие страны отказали Дамаску в помощи — однако сейчас их помощь в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке важна для всех.

Воевавшие против правительства Башара Асада боевики, которые долгое время получали помощь от стран Запада, сейчас опасны как никогда, подчеркнул Хаддад.

«Боевики, бегущие из Сирии под прикрытием региональных и других стран, будут искать другие районы после того, как они приобрели в Сирии не только боевые навыки, но и стратегические и тактические возможности, — заявил Хаддад. — В частности, способности использовать большой финансовый и технологический потенциал для вербовки как можно большего числа людей, чтобы потом совершать теракты в любой части мира».

Вынужденная «миграция» боевиков под напором сирийской армии может привести к увеличению количества зон в мире, охваченных терроризмом. Эксперты сходятся в своих оценках: в первую очередь под угрозой Афганистан, где «Исламское государство» смогло пустить прочные корни, а также Ливия, где не прекращается гражданская война, начавшаяся в 2011 году после того как Запад добился свержения и гибели Муаммара Каддафи — одной из самых серьезных угроз там также является ИГИЛ1.

На сегодняшний день слова Хаддада о «завершающем этапе» на первый взгляд могут показаться как минимум преувеличением. Дамаск с помощью России и Ирана действительно смог поставить под свой контроль большую часть территории страны. Однако угрозы — со всех сторон, на севере, юге и востоке.

На северо-западе страны остается огромная проблема — идлибская зона деэскалации, так называемый Большой Идлиб, который находится под контролем террористических группировок во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» — преобразованной «Джебхат ан-Нусрой»1, которая до определенного времени считалась боевым крылом зловещей «Аль-Каиды»1 в Сирии («Ан-Нусра» и «Аль-Каида» запрещены в России и большинстве стран мира). Эскалация и вооруженные столкновения между террористами и САА в минувшие месяцы наглядно показали — террористы отлично вооружены, настроены на упорное сопротивление и получают снабжение из Турции. Зачистить Большой Идлиб будет непростой задачей — пока что САА несмотря на воздушную поддержку удалось продвинуться всего на несколько километров вглубь контролируемой боевиками территории.

Севернее Большого Идлиба — другая большая проблема: турецкая зона оккупации, где действует целый ряд протурецких группировок «Свободной сирийской армии». Анкара, которая вторглась на север Сирии для «обеспечения порядка» и пресечения деятельности курдских вооруженных группировок, не спешит выводить войска — что дало повод для заявлений о «неоосманских» претензиях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Впрочем, на данный момент президент Турции остается привержен соглашениям с РФ и Ираном в рамках астанинского процесса и регулярно «сверяет» линию Турции в Сирии с позицией Москвы. Однако проблему с поддерживаемым Анкарой сирийскими группировками «умеренной оппозиции» это не решает.

Тяжелейшую проблему представляет собой американская зона оккупации на юге Сирии, в пределах 55-километровой «зоны деконфликтации» вокруг незаконно созданной военной базы США «Ат-Танф» — как, впрочем, и вся деятельность США в Сирии. Именно из-за американских военных возникла гуманитарная катастрофа в лагере беженцев «Эр-Рукбан», а юг провинции Хомс превратился в благодатную почву для боевиков поддерживаемой США «Новой сирийской армии».

Другая опасность лежит на востоке Сирии. Благодаря своим огромным материальным и финансовым возможностям США превратили огромную часть Сирии — практически всю территорию Заевфратья, богатую нефтяными ресурсами, в еще один оплот оккупации. В то время как зона «Ат-Танфа» — явный и очевидный «оазис» для бандформирований, на востоке Сирии США создали псевдогосударственное образование, заправляют которым силы коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). США снабжают курдских боевиков оружием, а в ответ получают возможность вывозить незаконно добытую сирийскую нефть. Нелегальная добыча нефти позволила спровоцировать в Сирии масштабный топливный кризис, дополнительно затрудняющий действия Сирийской арабской армии против террористов.

В целом, в широком масштабе ситуация для Дамаска выглядит не слишком благоприятно — несмотря на достигнутые успехи. Можно ли в таких условиях говорить о «завершающем этапе борьбы с терроризмом»? Можно, считает востоковед и публицист Андрей Онтиков. Несмотря на многочисленные трудности, были достигнуты значительные успехи, и уже в скором времени характер борьбы в Сирии должен значительно измениться. В беседе с Федеральным агентством новостей политолог назвал основной признак, который будет говорить об окончательном поражении терроризма в Сирии.

«Борьба с терроризмом действительно далека от завершения, однако теперь сама философия этой борьбы приобретает иной характер. Если раньше происходили настоящие боевые действия — кто победил, тому и повезло, — то теперь борьба приобретает иное измерение. Теперь поражение террористов во многом зависит от того, как будет налажено взаимодействие с теми или иными игроками регионального или мирового уровня, — отметил Онтиков. — Если РФ удастся достичь с Турцией договоренностей по ситуации в Идлибе, то Идлиб, разумеется, вернется под контроль Дамаска, и террористов там не останется».

По мнению собеседника ФАН, то же самое можно сказать по поводу «Ат-Танфа» и районов к востоку от Евфрата — Россия должна настойчиво стараться договориться с американцами, а Дамаск — с курдами. В этом случае проблема масштабного терроризма будет практически снята, а сирийская армия сможет перевести боевые действия в формат контртеррористической операции.

«Будут продолжаться отдельные проявления и «спящие ячейки» террористов могут существовать еще довольно долго в условиях пустыни, — предупредил Онтиков. — Но борьба с терроризмом приобретет другое измерение, и я бы сказал — куда более сложное измерение, чем было до нынешнего этапа. Одно дело стрелять, а другое дело договариваться, да еще и теми игроками, которые либо вообще не делают никаких подвижек и никаких уступок, либо делают эти уступки с очень большим скрипом».

Хочется верить, что Дамаску удастся избежать прямого вооруженного столкновения с курдами и Турцией, отметил собеседник ФАН.

«Все прекрасно понимают, что последствия прямого столкновения сирийской армии с армией Турции будут катастрофическими — прежде всего для Сирии, но и для Турции тоже, — отметил Онтиков. — Что касается курдов — нельзя исключать одиночных столкновений, однако по предыдущему опыту мы помним: как только американцы чуть-чуть ослабляют нажим на курдов, курды очень быстро идут на диалог с официальным Дамаском».

На данный момент, подчеркнул эксперт, нет поводов для глобального столкновения между САА и курдами, и хочется надеяться, что таких поводов не возникнет.

При этом главные цели террористов, бегущих из Сирии, очевидны, отметил Андрей Онтиков, и об этом неоднократно заявляли в Минобороны РФ. Направлений довольно много.

«Прежде всего, это Афганистан; кроме того, известно, что идет перетекание террористов в Ливию, в Юго-Восточную Азию. Это расползание боевиков ИГИЛ и других группировок представляет большую опасность, и вопрос лишь в том, когда эти террористы о себе заявят. В Ливии это будет или сразу, или почти сразу, в Афганистане тоже — и это очень беспокоит Россию, поскольку границы России слишком близко от этой страны», — напомнил собеседник ФАН.

«На мой взгляд, важно понимать еще один момент: терроризм «сам по себе» не существует. Бывают отдельные проявления, вроде какого-нибудь Андерса Брейвика, но у организованного терроризма всегда есть спонсоры, всегда есть внешняя поддержка и внешние кураторы. Поэтому перетекания террористов из одной страны в другую носят абсолютно системный характер и тут вопрос лишь в том, какие цели ставят спонсоры терроризма, — подчеркнул востоковед. — Терроризм это не какое-нибудь абстрактное явление, терроризм это традиционно один из инструментов политики и к сожалению прежде всего политики Запада».

Ключевым признаком того, что борьба с терроризмом в Сирии действительно входит в свою заключительную фазу и в основном завершена, будет вывод с территории страны иностранных войск — сил всех государств, которые не были призваны на помощь официальным Дамаском.

«Пока в Сирии в том или ином виде находятся иностранные войска, вооруженные силы, неподконтрольные сирийской армии, будет оставаться угроза. Прежде всего это касается иностранных сил, которые присутствуют там на незаконной основе — американцы, турки. В целом о комплексном завершении борьбы с терроризмом можно будет говорить только после вывода этих сил», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.