Зачем Швейцария призвала разрешить ситуацию с задержанными моряками ВМСУ

Кураторы Украины пытаются убедить Москву пойти на уступки Киеву, а не наоборот. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Предложение Швейцарии

Швейцария считает необходимым разрешить ситуацию с моряками ВМС Украины, которые были задержаны в России; это стало бы позитивным сигналом. Об этом заявил глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

«Сейчас, наверное, пришло время для совершения определенного жеста в ситуации с моряками, которые были задержаны в результате керченского инцидента. Мы думаем, что необходимо уже эту ситуацию разрешать, это будет определенным позитивным сигналом», — заявил Кассис в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Украинские кураторы

Как отметил Артем Журко, после избрания новым президентом Украины Владимира Зеленского со стороны его команды неоднократно посылались многозначительные сигналы в адрес России по поводу переговоров по тем или иным вопросам. Но создается впечатление, что ввиду отсутствия какой-либо конкретики, и в первую очередь от самого Зеленского, именно украинская сторона откладывает начало прямого контакта с Россией, считает эксперт.

«Да и заявления, откровенно говоря, зачастую являются противоречивыми. Все это свидетельствует о том, что, опасаясь растерять рейтинг перед выборами в Раду, команда Зеленского старается вместо решения наболевших украинских проблем замыливать их словесно и не делать резких движений, которые могут вызвать неоднозначную реакцию в украинском обществе. Ощущение, что первого шага ждут именно от России, хотя в этом заинтересованы должны быть в первую очередь именно на Украине. Поэтому в дело и вступают европейские посредники и по совместительству кураторы украинского проекта», — пояснил Артем Журко.

По мнению политолога, слова Швейцарии по поводу арестованных за нарушение госграницы украинских моряков являются одним из типичных дежурных заявлений, которое в целом ничего не решает. Однако они демонстрируют для украинского общества озабоченность проблемами Украины со стороны Европы.

«Странно слышать, что первого позитивного жеста Швейцария ожидает со стороны РФ. Как будто это Россия должна идти на какие-то уступки Украине, а не наоборот. С чего бы это вдруг? Позиция России была неоднократно озвучена, в том числе и с юридической точки зрения. И если прошлую украинскую власть эта позиция не устраивала, они предпочитали от переговоров уходить в сторону жалоб и угроз, то сегодняшнему Киеву следовало бы задуматься над тем, что такая тактика в отношении России просто не работает. Надо находить какие-то иные точки соприкосновения. Но пока мы наблюдаем все то же самое. Это значит, что сама украинская власть пока не готова решать острые проблемы», — заключил Артем Журко.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не хотели подчиняться законным требованиям российских пограничников. В результате корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны.