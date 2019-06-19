Дочь Алсу представила совместную песню с финалистом детского «Голоса»

Москва, 19 июня. Дочь певицы Алсу и участница шоу «Голос.Дети» Микелла Абрамова представила совместную песню с финалистом конкурса Ержаном Максимом.

«Ура!! Наконец-то состоялся релиз нашего с Ержаном Максимом дуэта «Эта Любовь», — написала артистка в социальной сети Instagram.

В работе над созданием песни приняли участие продюсер Дмитрий Климашенко, а также авторы Sher Oston и Дмитрий Тютлин.

Как сообщало ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня», съемки дебютного клипа дочери Алсу проходили в Москве и в Одинцовском районе Московской области. Песня «Эта любовь» была представлена на конкурсе «Детская новая волна». Премьера клипа должна состоятся в ближайшее время.

Напомним, Абрамова в апреле оказалась в центре скандала из-за финала шестого сезона телевизионного конкурса «Голос. Дети», по результатам голосования в котором одержала победу, набрав 56,5% голосов. Ее соперниками в суперфинале были Валерий Кузаков и Ержан Максим.

Результаты вызвали волну недовольства, в том числе со стороны пользователей Сети. Некоторые из них заявили, что девочка якобы победила за счет «накрутки» голосов, а итоги конкурса были «проплаченными». Первый канал провел расследование, в ходе которого выяснилось, что в пользу Абрамовой с трехсот телефонных номеров было отправлено свыше восьми тысяч сообщений.

Телеканал аннулировал результаты конкурса, передает Infox.ru. Во время спецвыпуска генеральный директор Первого канала Константин Эрнсто бъявил победителями всех финалистов и наградил ребят денежным призом в 1 миллион рублей, пишет RT.