Онищенко рассказал, какие проблемы решит индивидуализация ЕГЭ в России

Москва, 19 июня. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал идею индивидуализировать ЕГЭ и ОГЭ.

Ранее сообщалось, что Единый государственный экзамен и Основной государственный экзамен могут сделать индивидуальными. В докладе правительства к Федеральному собранию о политике в сфере образования говорилось, что экзамены могут быть переведены в компьютерную форму. Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты для каждого школьника. В кабинете министров считают, что эта мера исключит случаи списывания экзамена, а также уменьшит число критиков ЕГЭ.

В эфире НСН Онищенко уточнил, что инициатива позволит дополнить и усовершенствовать существующий экзамен без отмены формата. Онищенко поддержал идею индивидуализации ЕГЭ.

Он объяснил, что некоторые добиваются возвращения в российские школы обычного экзамена вместо ЕГЭ. Специалист подчеркнул, что этого делать нельзя, так как за 12 лет существования ЕГЭ в школы уже пришло другое поколение учителей, которые даже не знают, как организовать простой экзамен.

При этом Онищенко считает, что ЕГЭ и ОГЭ нуждаются в доработке. Он указал на необходимость налаживания механизма отбора способных к конкретным профессиям выпускников.

«Вступительных экзаменов нет, есть бухгалтерия. Посчитали, выше определенной отметки баллов проходят, ниже не проходят, но это не совсем верно», — подчеркнул политик.

По мнению депутата, решить эту проблему можно индивидуализацией экзамена.

Ранее был назван самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ. Обществознание стало самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ в этом году, сообщил заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев. В 2019 году на обществознание записались почти 385 тысяч человек.

По словам Музаева, также возросло число школьников, которые будут сдавать естественно-научные предметы. Физику планируют сдавать в этом году 174 тысячи участников, биологию — более 160 тысяч, химию — 110 тысяч.

Представитель ведомства отметил, что в 2019 году заявления на сдачу ЕГЭ подали более 779 тысяч человек. Отметим, что это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году.