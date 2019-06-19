Названа цель заявления JIT по авиакатастрофе MH17 под Донецком

Москва, 19 июня. В реальности никто не верит, что ополченцы Донецкой народной республики или Россия причастны к авиакатастрофе малайзийского Boeing-777 в 2014 году на юго-востоке Украины. Об этом заявил член президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Ранее совместная следственная группа (JIT) назвала имена четырех человек — трех граждан РФ и одного гражданина Украины, — якобы причастных к крушению самолета, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе летом 2014 года. В Донецке назвали абсурдом заявления о причастности ополченцев ДНР к трагедии. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в свою очередь подчеркнул, что следствие проводилось группой людей, не имеющей признанного статуса международной комиссии.

Богдан Безпалько считает, что никто не верит в причастность РФ или ополченцев к трагедии Boeing-777.

«Я могу уверенно сказать только одно: в реальности никто не верит в то, что этот Boeing был сбит Россией или ополченцами», — сказал он в комментарии «Журналистской правде».

Безпалько также назвал цель заявления JIT по авиакатастрофе MH17 под Донецком. По его мнению, пресс-конференция в голландском городе Ньювегейн была нацелена только на то, чтобы «поднять на поверхность» негативный бэкграунд, который был сформирован в СМИ в отношении РФ после авиакатастрофы.

«Здесь идет некая апелляция к уже сформированному негативному общественному мнению. Его просто хотят опять вернуть на поверхность», — считает эксперт.

Ранее глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование обстоятельств трагедии сильно политизировано. Он удивился, что следствие обвиняет Россию к причастности к трагедии, и отметил, что у Нидерландов нет доказательств на этот счет. Мохамад также выразил возмущение, что малайзийских специалиcтов не допускают к черным ящикам сбитого самолета.

Напомним, пассажирский самолет Boeing-777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту воздушного судна находились 298 пассажиров. При крушении никто не выжил. Большинство жертв были гражданами Нидерландов. В катастрофе почти сразу же бездоказательно обвинили Россию.

Следствие ведет международная группа под руководством Голландии. В мае 2018 года она представила доклад, в котором говорилось, что поразивший Boeing-777 ЗРК «Бук» якобы доставили из России. Москва заявила о предвзятости следствия, «аргументы» которого основаны лишь на информации, полученной от Украины.

В сентябре Минобороны РФ представило рассекреченные документы и записи переговоров офицеров СБУ. Эти материалы указывали на причастность Украины к авиакатастрофе. Российская сторона направила их в Нидерланды: там факт получения документов подтвердили, однако проигнорировали информацию из них.