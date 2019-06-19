Продюсер «Чернобыля» заявил, что второго сезона сериала не будет

Москва, 19 июня. Продолжения популярного американского сериала «Чернобыль» не будет, заявил продюсер и сценарист картины Крейг Мейзин.

В интервью ТСН он сказал, что второго сезона сериала не будет, так как история уже рассказана, и важно «оставить ее именно такой». По словам продюсера, «важно не заигрывать с этой историей».

«Но я очарован этой частью мира, этой частью мировой истории. Не сомневаюсь, рано или поздно я вернусь к одному из многих невероятных сюжетов Восточной Европы. Пока не знаю, когда, но о Чернобыле я сказал все, что хотел», — сказал Мейзин.

Популярный исторический сериал «Чернобыль» выходит на американском телеканале HBO. На данный момент он получил наивысшую оценку пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Сериал посвящен событиям 1986 года — аварии на Чернобыльской АЭС и героическим усилиям по ликвидации ее последствий. Продюсером и сценаристом выступил Крейг Мейзин, а режиссером — Йохан Ренк.

Популярный публицист Виктор Мараховский заметил, что успех сериала «Чернобыль» о трагических событиях на АЭС выявил новый вид мутантов, которые отличаются особой жестокостью и бездушностью. По его словам, в Припять потянулись толпы туристов, среди них «бессмысленные и беспощадные инстаблогеры» — самые жуткие «мутанты» современности.