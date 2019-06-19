Депутат Рады Тымчук в момент смерти был не один

Киев, 19 июня. Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук скончался в среду в Киеве. Полиция допрашивает женщину, которая находилась в квартире в момент смерти парламентария, об этом говорится в сообщении Нацполиции Украины.

По данным ведомства, сообщение о смерти депутата поступило в 12.15. На данный момент на месте трагедии работает следственно-оперативная группа Нацполиции.

«Сейчас на место происшествия для процессуальной координации прибудет руководство прокуратуры города. Подтверждаем факт смерти народного депутата», — заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Следствие рассматривает несколько версий гибели Тымчука, сообщил Князев. Среди основных версий — неосторожное обращение с огнестрельным оружием, рассматриваются и версии криминального характера.

«Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Или нарушена обстановка квартире — осматриваем», — добавил Князев.

На месте инцидента работают судебный медик и эксперты. По предварительным данным, депутат получил огнестрельное ранение головы. По факту смерти Тымчука возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Ранее МВД Украины подтвердило гибель депутата Рады. По данным ведомства, о смерти Тымчука сообщила его супруга. По ее словам, она обнаружила тело парламентария с ранением в голову.