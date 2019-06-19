Москва, 19 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в экономической конференции «Россия — Африка», которая пройдет в Москве 21 июня, а также выступит на ежегодном собрании акционеров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк). Об этом рассказали в пресс-службе главы правительства.

На конференции «Россия — Африка», согласно планам, будут присутствовать более 1,5 тысячи делегатов — представителей власти и бизнеса. В ходе мероприятия участники обсудят партнерство России со странами в эпоху развития протекционизма.

Как указывается в сообщении Кабмина, особое внимание будет уделено практическому взаимодействию стран в таких приоритетных отраслях, как энергетика, финансовый сектор, железнодорожная инфраструктура, горнодобывающая промышленность, цифровые технологии и кибербезопасность, а также продовольственная безопасность, образование и здравоохранение.

«Проведение конференции станет важным этапом в преддверии политического саммита «Россия — Африка» и сопутствующего ему экономического форума, запланированных в Сочи в октябре», — отметили организаторы.

21 июня в Москве Дмитрий Медведев выступит на экономической конференции «Россия – Африка» https://t.co/TXUIagF36y — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 19 июня 2019 г.

Напомним, президент РФ Владимир Путин впервые озвучил инициативу проведения форума «Россия — Африка» на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года. В феврале он дал распоряжение начать подготовку к саммиту. Председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Предполагается, что в мероприятии, которое пройдет в октябре в Сочи, примут участие представители разных африканских государств, которые смогут обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни континента.

Как сообщал ранее МИД РФ, представители России и стран Африки обсудили на Петербургском международном экономическом форуме перспективы наращивания партнерства.