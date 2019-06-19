В Госдуме доказали, что следствием по МН17 занимались «шуты гороховые»

Предварительные итоги совместной следственной группы по крушению малайзийского Boeing МН17 не имеют официального статуса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее Совместная следственная группа назвала имена четверых подозреваемых в крушении Boeing MH17 в Донбассе летом 2014 года. Следствие планирует объявить их в международный розыск.

«Говорить о каких-то, даже предварительных, итогах расследования мы не можем, потому что не было расследования как такового», — отметил парламентарий.

Дело в том, что следствие проводилось группой людей, не имеющей признанного статуса международной комиссии, добавил Милонов.

«Россия — это страна, рядом с которой произошел этот инцидент. Наши радары фиксировали все мельчайшие детали этого инцидента. Россию эта комиссия пытается обвинить. И наша страна даже не была привлечена к процессу расследования», — констатировал собеседник ФАН.

Поэтому речь идет о некоем общественном, негосударственном, не имеющем официального статуса расследовании.

«И обвинить они никого ни в чем не могут. Это то же самое, если бы мы расследовали какую-то авиакатастрофу, произошедшую на территорию США, в рамках общественной организации», — привел пример депутат.

Кроме того, за пять лет следственной группе так и не удалось найти никаких веских доказательств причастности к инциденту России, поэтому в ход были пущены стандартные пропагандистские приемы, полагает Милонов. В то же время он приводит доказательство того, что этим делом на Западе руководили «шуты гороховые».

«То, что в произошедшей трагедии обвинили Игоря Стрелкова, показывает, что данным «расследованием» занимались шуты гороховые. Они просто взяли известную фамилию из 2014 года», — пояснил депутат.

По его словам, выводы комиссии не стоят внимания общественности.