«АвтоВАЗ» представил Lada XRAY Cross с вариатором

Тольятти, 19 июня. Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску хэтчбека Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией, об этом сообщила пресс-служба компании.

«Бесступенчатая трансмиссия специально создана для легковых автомобилей и кроссоверов малого класса», — отметили в «АвтоВАЗе».

Также в компании подчеркнули, что ранее трансмиссия уже доказала свою надежность в автомобилях Jatco и машинах альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Российские специалисты доработали коробку с учетом особенностей эксплуатации в России.

Кроме того, новая версия Lada Xray Cross получила мотор HR-16 на 1,6 литра. При этом производителю удалось сохранить массу автомобиля и дорожный просвет в 215 миллиметров.

Автомобиль уже прошел все необходимые тесты. На данный момент LADA XRAY Cross доступна с двигателем 1,8 литра и 122 лошадиными силами. Стоимость такой модели начинается от 754 тысяч рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль с конвейера линии В0. Им оказался компактный кроссовер LADA XRAY Cross, который уже поступил в автосалон. LADA XRAY производится на линии В0 с 2015 года.