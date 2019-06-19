Рябков назвал опасными заблуждения Пентагона в вопросах применения ядерного оружия

Москва, 19 июня. Россия обеспокоена, что создание и вероятное развертывание США боезарядов малой мощности может привести к применению ядерного оружия. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с журналистами.

Он отметил, что в США допускают «вольное обращение с понятием стратегической стабильности», которая, по словам Рябкова, подразумевает «недопустимость возникновения предпосылок к применению ядерного оружия первыми». Как подчеркнул замминистра, некоторые американские военные планировщики все еще находятся в плену иллюзий, распространенных 50—60 лет назад, и думают, что «ядерная война может носить ограниченный характер, а ее эскалация может контролироваться». Рябков назвал такое заблуждение очень опасным.

«Происходящее только подчеркивает необходимость резко активизировать российско-американский диалог по вопросам стратегической стабильности, в рамках которого мы будем настаивать на том, чтобы рассматривать все аспекты дестабилизирующих действий США», — сообщил заместитель министра.

Кроме того, Рябков отметил, что Москва продолжит открыто выражать свои опасения. Например, Россия встревожена сообщениями о том, что «Вашингтон готов использовать свои возможности в кибернетической сфере, в том числе для проведения наступательных операций».

«Это игра с огнем и очень тревожная тенденция», — заявил Рябков.

По словам замглавы МИД, в США должны понимать, что фактор сдерживания работает в обе стороны.

«Американцы должны более адекватно воспринимать реальность», — подчеркнул Рябков.

Кроме того, заместитель министра обратил внимание на тот факт, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону отработать тематику стратегической стабильности и недопустимости ведения ядерной войны в политико-дипломатичном ключе, однако призывы России не нашли должного отклика у американских коллег. Рябков уверен, что новое развитие событий натолкнет на определенные мысли представителей правительств целого ряда государств, включая страны-союзники США, «которым тоже стоит задуматься над тем, в какую пропасть международный мир и безопасность могут толкнуть те, кто сейчас играет с подобного рода идеями», передает ТАСС.