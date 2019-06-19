ФАН публикует список номинантов конкурса журналистов по теме «Экономика страны или региона»

Федеральное агентство новостей представляет номинантов конкурса для региональных журналистов «Хорошие новости России» в номинации «Экономика страны или региона».

18 июня завершился прием работ на конкурс ФАН «Хорошие новости России». Эксперты отобрали из сотен присланных работ по теме «Экономика страны или региона» лучшие. На обозрение судей были представлены новости, репортажи и интервью о реальных экономических достижениях страны или региона

Читателям ФАН теперь предстоит выбрать самый интересный и актуальный материал среди финалистов конкурса.

Материал рассказывает об организации доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Грузы будет перевозить атомный лихтеровоз «Севморпуть», который прибудет в порт Петропавловска-Камчатского под погрузку 1 августа. До конца года лихтеровоз совершит как минимум два «рыбных» рейса между Архангельском и Камчаткой.

Статья посвящена расширению производства сжиженного природного газа (СПГ) в России. «Газпром» и НОВАТЭК начали подготовку к внедрению в этой сфере отечественных технологий вместо импортных.

Студенты Санкт-Петербургского политехнического университета создали систему мониторинга и управления в системе ЖКХ. Разработка уже применена на практике — она обслуживает порядка 30 домов в Выборге. Авторы инновации Даниил Болобонов и Александр Фролов рассказали о преимуществах их устройства.

Киришский компания «Ростин» создала универсальный вездеход. Стоит отметить, что данная техника — продукт работы не группы инженеров, а команды, состоящей из сварщиков, токарей, электриков, формовщиков и сборщиков. Разработка способна пересекать и наземные, и водные препятствия, а также работать и летом, и зимой.

Материал посвящен актуальной во всем мире проблеме утилизации твердых бытовых отходов. Одним самых эффективных решений являет раздельный сбор мусора. Автор на своем примере демонстрирует, как происходит этот процесс в Белгородской области.

Глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского района рассказывает, как работают в регионе лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия. Он подчеркивает, что острая конкуренция среди малого бизнеса в этой сфере заставляет компании работать эффективно и качественно.

Январский выпуск содержит прогноз, что принесет России 2019 год, а также оценивает достижения страны в 2018 году. Автор напоминает, что в этом году должны запуститься крупнейшие энергетические проекты, должна быть сдана железнодорожная часть Крымского моста, в Москве должны открыть 14 новых станций метро, а также должно завершиться строительство первого железнодорожного моста через реку Амур в Китай и многое другое.