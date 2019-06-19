Скандальный депутат Максим Резник устроил истерику в ЗакСе

Время, отведенное на выступление депутату законодательного собрания Санкт-Петербургу Максиму Резнику, пойманному на употреблении наркотиков, скандальный политик решил использовать не на разговор о проблемах города, а исключительно на себя, любимого. Впрочем, не только на себя. Но обо всем по порядку.

Что общего у Соболь и Албина? Cпросите у Резника!

В ходе своего эмоционального выступления пойманный на курении травки Резник публично обеспокоился о юристе так называемого «Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, которая под знаменем Навального рвется в муниципальные депутаты в Москве (казалось бы — где Соболь и где проблемы Петербурга, впрочем, об этом нужно спрашивать у Резника).

Заступился Резник и за бывшего вице-губернатора Игоря Албина, который за время работы в Смольном развалил, кажется, все, что можно. Впрочем, по мнению Резника, естественно, все совсем по-другому: якобы это нынешний Смольный сваливает на Албина все свои косяки. (Ну, что касается «косяков», тут, конечно, Резник — главный специалист, кто бы сомневался.)

Кто виноват, и что делать? Резник знает!

Главный вывод эмоционального спича Резника: вина в якобы «травле» всех, кто позволяет себе как-то не так мыслить, исключительно на временно исполняющем обязанности губернатора Петербурга Александре Беглове и его команде.

«С этим нельзя мириться!» — негодовал депутат, несмотря на попытки спикера ЗакСа Вячеслава Макарова заткнуть этот «фонтан» напоминанием о регламенте.

Но куда там! — Резника было не остановить.

Только в конце его взволнованной филиппики выяснилось, что речь, оказывается, шла о бюджете Петербурга, а не о том, о чем вы подумали. И к людям, которые занимаются городскими финансами, у Резника, оказывается, особых претензий нет. Но и тут он нашел, как их, как говорится, уесть (оцените!):

«При всем своем профессионализме они остаются буржуазными специалистами на службе НКВД!»

Резник оказывает Албину медвежью услугу

Похоже, неоднократно уличенный не только в употреблении наркотиков, но и в коррупции Максим Резник готов бросаться на кого угодно с самыми абсурдными обвинениями, чтобы отвести удар от себя и от своего приятеля (или покровителя?) Игоря Албина.

Но замаранный скандалами по самые уши Резник оказывает медвежью услугу тем, за кого пытается заступиться, считает петербуржец Дмитрий Пучков — писатель и видеоблогер, известный под псевдонимом «Гоблин» (Goblin).

«У кого что болит, тот о том и говорит, — «оценил» Пучков взволнованный спич Резника в ЗакСе. — Почувствовав нависшую угрозу, вместо того, чтобы пойти сдать анализы [на наркотики] и публично сказать: граждане, я чист, все это гнусный навет! — вместо этого устраиваются какие-то истерики. Ну, по-видимому ничего другого этому гражданину уже не остается. Видимо, как говорится, земля горит под ногами, и остается защищать только себя».

Впрочем, после всего, что натворил Резник, это его явно не спасет, уверен писатель.

«Какой от этого толк, лично мне понять крайне сложно. Какую выгоду он от этого получит? — Лично я считаю — никакой. Вторично его никогда не переизберут, как засветившегося везде, где только можно, наркомана. А то, что он говорит о каких-то еще людях, так я не в курсе его «разнообразных» связей. Но, боюсь, обозначить себя причастным к деяниям какого-то наркомана никто не захочет. Может быть, Резник намеренно хочет замарать, запачкать тех, за кого публично заступается? Ну, а если он таким способом хочет им помочь, — это и называется медвежья услуга», — резюмировал Дмитрий Пучков.

Связка Резник-Албин: наркотики, алкоголь и коррупция

Напомним, ранее журналисты выяснили, что депутат заксобрания Петербурга Максим Резник использовал дружбу с бывшим вице-губернатором Игорем Албиным для ведения нелегального водочного бизнеса.

Именно благодаря Албину депутату-наркоману удалось пролоббировать отклонение вопроса об ограничении работы наземных вестибюлей станций метро «Звенигородская» и «Спасская» из-за низкой загруженности в вечернее время. Дружба с Албиным позволила Резнику защитить свои бизнес-интересы: в районе «Звенигородской» он через поставных лиц имеет свой «интерес» в рюмочной с говорящим названием «Дружба». Раннее закрытие вестибюля ближайшей станции метро сократило бы количество любителей пропустить рюмочку за здоровье Резника, ведь доход с каждой такой «рюмочки» капал в карман депутату.

Это не единственная бизнес-схема, где интересы Албина и Резника могли сойтись с выгодой для последнего. В частности, это касается программы реновации, с которой активно и явно небескорыстно борется Резник. Все его неблаговидные фокусы привели к тому, что петербуржцы попросили избавить их от депутата-наркомана, да еще и нечистого на руку. Во вторник жители Петербурга передали в ЗакС более десяти тысяч подписей за то, чтобы лишить мандата этого скандального депутата.