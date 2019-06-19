ФАН публикует список номинантов конкурса журналистов по теме «Герои современности»

Федеральное агентство новостей представляет номинантов конкурса для региональных журналистов «Хорошие новости России» в номинации «Герои современности».

18 июня завершился прием работ на конкурс ФАН «Хорошие новости России». Участники конкурса рассказали сотни историй об уникальных позитивных личностях страны. Эксперты отобрали самые интересные работы и предлагают читателям выбрать лучшую из них.

История произошла в апреле этого года. Владимир Кокин провел неделю во льдах Байкала без связи и практически без еды. Причиной ЧП стало его необдуманное решение сократить путь по льду на машине. В пути в автомобиле кончился бензин, и мужчина был вынужден пройти по снегу пешком почти 100 километров. К счастью, заблудившегося путника встретили местные рыбаки.

96-летняя жительница Екатеринбурга Татьяна Чиркова выступает в хоре ветеранов войны и труда «С песней по жизни» уже 38 лет. Однако женщина признается, что неразлучна с музыкой с самого рождения. Она родилась в семье музыкантов, выступала перед бойцами во время Великой Отечественной войны, а в мирное время пошла работать в милицию, где лично организовала хор.

Подмосковный врач Татьяна Лебедева работает в губинской лаборатории. Для местный жителей она и врач, и лор - все специалисты в одном лице. Она обслуживает около двух тысяч жителей деревни и каждого знает поименно.

Надежда Кичерова трудится в социальной службе Уватского района Тюменской области 20 лет. В на первый взгляд неброской, скромной сотруднице ее 12 подопечных — пожилых людей — видят настоящую «батарейку», которая заряжает окружающих хорошим настроением и окружает заботой.

Надежда Синикович работает крановщиком на Владивостокская ТЭЦ-2. Кажется, что это очень необычная для женщины профессия, однако у Синикович есть целая бригада из представительниц прекрасного пола. Ломая все стереотипы о женском коллективе, крановщицы живут как одна семья.

Вторым героем ролика является Светлана Индралиева, которая работает в интернате для слепых детей. Она сама не видит и учит юное поколение не бояться выходить на улицу, пользоваться тростью и избегать травм.

Врач-реаниматолог Березовской районной больницы Ростислав Степанчук спасает жизни людей каждый день. Однако не многие знают о том, что накануне своего 15-летия он узнал, что у него рак. Юноша не опустил руки и, не жалея себя, стал бороться с болезнью и победил.

Для будущего подполковника Николая Шпитонкова примером для подражания был отец — военный летчик. Сын пошел по его стопам: стал военным штурманом первого класса Госцентра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ имени Чкалова. За операцию в августе 2008 года ему присвоили звание Героя России. Штурман признался, что в трудных ситуациях ему помогает юмор.

Киришанин Дмитрий Шкадько воспитывает пятерых дочек. Знакомые характеризуют семью Шкадько как дружелюбную и сплоченную. Мужчину могут наградить знаком отличия Ленобласти «Отцовская доблесть». Секретами воспитания многодетный папа поделился с журналистами.

Киришский хирург Михаил Протасов объяснил, как оказывается помощь пациентам при строгом финансовом плане в больнице, оценил работу страховых компаний, а также поддержку медицинских работников со стороны государства.

Основатель образцового художественного ансамбля танца «Русский сувенир» Ольга Ермина рассказала, как создать танец и донести его до зрителя. Она призналась, что через танец можно передать все богатство России, однако для этого нужно целый год отрабатывать выступление, которое продлится всего три минуты.

Семья Алаптевых живет на хуторе Грушевка. Не все местные жители знают, что их скромные соседи потомки сразу трех знаменитых земляков — советского генерал-лейтенанта Тимофея Шапкина, академика Александра Алпатьева и Героя СССР Александра Сережникова. Они поведали о своей жизни и жизни своих именитых предков.

Депутат Думы Уватского района Тюменской области Татьяна Кухаренко совмещает работу в школе с руководством поисковым отрядом «Югра». Как отмечает автор статьи, женщина учит уму-разуму не только ребят, но и взрослых.

Герой России Владимир Шарпатов помогал режиссеру Андрею Кавуну работать над фильмом «Кандагар», так как лично был участником этих событий. Мужчина подробно рассказал, как проходило заточение российских летчиков в афганском плену, а также отдал ксерокопии своих дневников. Однако он отметил, что некоторые важные на его взгляд моменты не попали в картину.

Старший лейтенант юстиции в Балаково Мария Хлыбова рассказала, как совмещает работу в органах с воспитанием двух детей. Она призналась, что на работе живет судьбами других людей и фактически все время проводит на работе.

Пожарные Нытвенского района Пермского края рассказывают о своих трудовых буднях. Они признаются — каждый день приходится рисковать жизнью, но добавляют, что это их «обычная работа».

65-летний Виктор Васильев на пенсии пошел в спортивный зал и вот уже семь лет занимается тайским боксом. Как признается тренер мужчины, «Анатолич» единственный его ученик, который старше его в два раза.

Трехлетний Никита Печатнов из Уссурийска не по возрасту любит цифры и может считать любые примеры. За удивительные способности его даже пригласили на передачу Максма Галкина «Лучше всех».

Большинство семей села Икшурма Красноярского края имеют приемных детей. Как отмечает ведущий специалист по охране прав детей районного отдела образования Виктор Вингерт, всего в Пировском районе в семьях живут 150 приемных детей, 78 из них в селе Икшурма.

Николай Смирнов руководит в Кинешме собственным реабилитационным центром с 2012 года. Он не занимается развитием бренда, а старается максимально помочь попавшим в беду людям. Смирнов выступает категорически против героического пиара, отмечает автор.

Житель деревни Дегтярево Ивановской области Александр Бармичев кинулся за упавшей в люк девочкой и спас ее. Девочку удалось реанимировать благодаря оказавшему неподалеку врачу. Однако именно героический поступок Бармичева спас ее жизнь.

Ветеран легендарного спецподразделения КГБ СССР «Вымпел», полковник Валерий Киселев написал книгу и рассказал о работе в этой структуре. Как отмечает автор статьи, книгу объясняет молодому поколению, как и почему надо любить родину.

Петербуржец Ярослав Костров вместе с соседями самостоятельно сделали ремонт в своем доме, привели в порядок парадную и восстановили старинные элементы декора.

Житель Иваново Юрий Федоров попал в блокаду Ленинграда. Мужчина рассказал о событиях времен Великой Отечественной войны и признался, что «все было гораздо страшнее, чем показывают в кино».

Жительница Белгородской области Анна Ладыгина заботится о могиле неизвестного солдата, который защищал местных жителей от немецких солдат. Женщина призналась, что он для нее как погибший родственник.

Жительницу Липецка соседи знают как бабушку Лиду, однако именно ей посвящена табличка на доме «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны». Женщина не любит афишировать эту часть своего прошлого, хотя награждена медалью «За победу над Германией», полученной в Польше, где она завершила свой боевой путь в 1945 году, и орденом Отечественной войны II.

Плотник, уроженец Таджикистана Мухаммадшариф Джалилов сконструировал деревянный танк Т-34. Местные жители называют его «скромным правшой». Сам мастер подчеркивает, что его танк не боевой — мирный.

Российский инженер Константин Бодренков создавал в Британии часы, которые снимали в голливудских фильмах. Потом мужчина решил вернуться в Россию и обустроить на Смоленщине «землю будущего» — возродить одну из деревень в Сафоновской районе.

Зампредседателя комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края рассказала, как молодой девушке вопреки стереотипам добиться успеха в патриархальном обществе. Чиновница рассказала о волонтерстве, предпринимательстве и работе с молодежью.

Уроженка Ленинграда, врач Мэри Котлер и учительница Эмилия Власова, эвакуированная во время Великой Отечественной в Вологду, рассказали о том, как пережили блокаду.

Валерий и Валентина Романовы прожили вместе полвека. Пара служит примером ответственного отношения к семье для молодого поколения. Секреты крепкой и долгой семейной жизни супруги рассказали журналисту Ростовской области

О номинантах конкурса для региональный журналистов в других категориях читайте в материалах ФАН.