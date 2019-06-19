Дело об убийстве депутата Рады Тымчука возбудили на Украине

Киев, 19 июня. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство» по факту смерти депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции Украины.

По данным ведомства, полиция рассматривает несколько версий произошедшего. Как рассказал глава Нацполиции Украины Сергей Князев, на месте случившегося работает следственно-оперативная группа.

У погибшего, по предварительным данным, огнестрельное ранение головы, уточнил он.

«Сколько было выстрелов, не могу ответить — эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием», — добавил Князев.

Он указал, что полиция рассматривает также версии криминального характера.

Напомним, в среду депутат Рады и член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил о смерти коллеги. По его словам, Тымчук погиб во время чистки наградного оружия.

МВД Украины подтвердило гибель депутата Верховной Рады от огнестрельного ранения. Как сообщил пресс-секретарь силового ведомства Артем Шевченко, жена парламентария обратилась в полицию в 12.15 по местному времени (совпадает с московским). Женщина сообщила, что обнаружила тело супруга с ранением в голову.

Шевченко уточнил, что правоохранительные органы в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе — из какого именно оружия депутат был ранен.

Напомним, Тымчук был украинским военным и политическим журналистом, а также депутатом парламента страны. Он стал известен благодаря детальному освещению воссоединения Крыма с Россией и гражданской войны на Украине.