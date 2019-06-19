Криптовалюта Facebook может вытеснить доллар США в течение нескольких лет

Facebook при участии целого консорциума крупных корпораций 18 июня начал тестирование собственной stablecoin-криптовалюты под названием «либра» (libra). Как сообщается, управляющие компании данного проекта будут размещены в швейцарской юрисдикции.

В данной связи стоит напомнить, что в социальной сети Facebook по состоянию на 1 января 2019 года числилось 2,7 миллиарда человек во всем мире, из них 2,2 миллиарда были подключены к сервисам Messenger, Instagram и WhatsApp, которые планируется использовать на первом этапе развития данного проекта, до подключения автоматического сервиса Libra, доступного для всех участников сети. То есть потенциальный объем транзакций в «фейсбучной валюте» только за первый год оценивается минимум в 500 млрд долл., но может оказаться и значительно больше.

Учитывая предыдущую «историю успеха» Марка Цукерберга можно сказать, что «либра» является проектом крупного транснационального капитала и, судя по всему, в течение нескольких лет вполне способна вытеснить «токсичный», согласно определению Николая Патрушева, доллар Федрезерва США в качестве главной мировой валюты.

Специально подчеркивается, что большинство центральных банков мира заявили, что не будут препятствовать развитию «либры», рассматривая ее как пилотный проект для запуска собственных «стэйблкоинов», то есть обеспеченных реальными активами криптовалют, основанных на блокчейн-технологиях.

Но проблема здесь заключается в том, что подобные национальные и международные аналоги, в случае успеха самой «либры», могут оказаться объективно неконкурентоспособными, поскольку одной из главных целей данного проекта является как раз существенное ограничение или даже полная отмена весьма вероятных в нынешних условиях сценариев распада глобальной финансовой системы на различные «валютные зоны». И одновременно — минимизация ущерба от вытеснения доллара из системы международных расчетов. Все заявленные параметры «либры» указывают именно на этот ее функционал.

Один из важнейших таких моментов — автоматическая фиксация в Facebook всех параметров транзакций «либры». То есть то, чего США силой добивались от всего мира относительно любых платежей, осуществляемых в долларах, здесь будет происходить «само собой», да еще в жесткой привязке ко всем личным данным плательщика и получателя, имеющимся в этой соцсети. А уж связь Facebook с государственными институтами США, включая спецслужбы, прежде всего — военные, уже давно стала «секретом Полишинеля».

Важно и то, что «либру» легко можно «свернуть» как в случае успеха, так и в случае провала, поскольку в данном проекте формальный эмитент криптовалюты отделен от ее обеспечителя, а представленный в качестве «конституции» данного проекта «White paper» («Белая бумага») не является юридически обязывающим документом во взаимоотношениях между ними, представляя собой, скорее, публичную оферту для пользователей.

Для людей, знакомых с историей мировых финансов, «либра» может ассоциироваться с печально известной «Компанией Южных морей», которая позволила английской короне в течение одного только 1720 года снять с себя гигантский суверенный долг. В конце концов, риски заранее хеджированы (подумаешь, Цукерберг и Facebook — на них свет клином не сошелся, ими можно и пожертвовать, «Марк сделал свое дело — Марк может уходить»), а профит может оказаться огромным.

Тем более что «свободные» блокчейн-криптовалюты типа биткоина, эфириума и т. д. продемонстрировали наличие на мировом финансовом рынке достаточно существенного спроса на формально неподконтрольные международной банковской системе — даже необеспеченные реальными активами и со сложной системой транзакций, а потому запредельно волатильные — платежные средства.

Напомним, что на пике капитализации 17 декабря 2017 года, на девятом году своего существования, стоимость биткоина достигала «всего лишь» 336 млрд долларов — уровень, который «либра», как отмечалось выше, гарантированно превысит уже на первом году жизни, поскольку уровень доверия к ней и число потенциальных участников транзакций априори значительно выше, чем число пользователей системы биткоин (более 10 миллионов адресов-«кошельков», согласно данным, полученным исследователями Кембриджского университета на основе — внимание! — опроса 26 Интернет-платформ, осуществляющих транзакции с данной криптовалютой).

Отсюда следует закономерный вывод, что появление «либры» свидетельствует, прежде всего, о факте клинической смерти «империи доллара». Жизнедеятельность последней в настоящее время поддерживается искусственно — при помощи целой системы аппаратов непрерывной финансовой реанимации, однако принципиальное решение по отключению «бакса» уже принято, вопрос только в сроках и в режиме такого отключения.