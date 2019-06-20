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Сирия эксклюзив

Сирийские суды восстановили в восточной части провинции Идлиб

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Сирийские суды восстановили в восточной части провинции Идлиб

Дамаск, 20 июня. В рамках усилий правительства Сирии, направленных на восстановление инфраструктуры и активацию работы государственных учреждений в освобожденных районах, министерство юстиции САР открыло суды Абу-Духур и Синджар, расположенные в восточной части Идлиба, куда вернулись тысячи сирийских семей.

Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Суд помогает гражданам получать юридические документы, а судьи-резиденты занимаются урегулированием споров, в сферу их работы входят девять административных центров, в которые входят более ста деревень и городов, жители которых до сих пор испытывают трудности с поездками в соседние провинции для проверки работы судебных департаментов.

Сирийские суды восстановили в восточной части провинции Идлиб

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что сирийское правительство продолжает делать все возможное для скорейшего восстановления освобожденных от незаконных вооруженных группировок провинций. В первую очередь специализированный ремонтные бригады занимаются реабилитацией разрушенной боевиками инфраструктуры, заново выстраивают муниципальные объекты, помогают местным жителям в восстановлении их домов. Кроме того, власти активно способствую восстановлению работы государственных учреждений, в которых активно нуждаются прибывшие на родину сирийские беженцы, которые много лет были вынуждены скитаться.

Ранее сообщалось, что министр транспорта Сирийской Арабской Республики Али Хаммуд в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту рассказал о сотрудничестве с российскими компаниями, специализирующимися на развитии транспортного сектора в Сирии и уровне совместных инвестиций, отметив, что война в Сирии негативно повлияла на сектор железнодорожного транспорта, как и другие сектора в сирийском государстве.

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Автор: Мохамад Жарбуа
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