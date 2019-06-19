В ДНР отвергли причастность людей из списка JIT к крушению малайзийского Boeing

Донецк, 19 июня. В Донецке назвали абсурдом заявления о причастности ополченцев Донецкой народной республики (ДНР) к крушению малайзийского Boeing-777 в 2014 году на юго-востоке Украины.

Как отметил донецкий политик Андрей Пургин, возглавлявший в 2014 году Народный совет ДНР, в списке, представленном совместной следственной группой (JIT), перечислены фамилии людей, которые в разное время имели отношение к обороне Донбасса.

Он подчеркнул, что эти люди абсолютно не были связаны между собой, а отвечали за совершенно разные участки работы и даже дислоцировались в разных местах.

«Никакого отношения к противовоздушной обороне они иметь не могли», — указал Пургин.

Он также отметил, что на вооружении ополченцев не было и нет зенитных ракетных комплексов «Бук», а получить такой комплекс по заказу из, например, соседнего государства невозможно, сообщает «Интерфакс».

Политик также обратил внимание на то, что в Донецке нет специалистов, которые способны управлять подобными системами.

Как сообщала «Газета.Ru», малайзийский Boeing-777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 пассажиров — никто не выжил. Большинство жертв были гражданами Нидерландов.

Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев. Последние неоднократно подчеркивали, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на высоте более 10 тысяч метров. Следствие ведет международная группа под руководством Голландии. В ее докладе говорится о том, что поразивший Boeing-777 ЗРК «Бук» якобы доставили из России. Москва заявила о предвзятости следствия, умозаключения которого основаны лишь на данных, полученных от Украины.

Ранее глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад заявлял, что самолет был сбит ракетой системы «Бук», однако снаряд мог быть выпущен украинской стороной. При этом премьер-министр удивился, что следствие обвиняет РФ к причастности к трагедии. По его словам, у Голландии нет доказательств на этот счет, передает RT.