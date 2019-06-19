Медведев рассказал, как «разогреть» экономику РФ

Москва, 19 июня. Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо принять меры для того, чтобы «разогреть» экономику уже в 2019 году.

На совещании по вопросу достижения национальных целей развития РФ в сфере экономики и жилищном секторе Медведев подчеркнул, что национальные проекты в перспективе отразятся на российской экономике.

«По сути нам нужны дополнительные меры для того, чтобы несколько разогреть экономику уже в этом году», — заметил председатель правительства России.

Медведев также подчеркнул, что возрастающие инвестиции в рамках нацпроектов «в дальнейшем дадут свой эффект». Однако, по его словам, важно «думать и о том, что происходит именно сейчас, в этом году».

Глава кабинета министров сообщил, что по итогам 2018 года ВВП РФ вырос чуть более чем на 2%, а в начале 2019 года динамика стала хуже. Это, как считает Медведев, связано «с нестабильностью рынков, земедлением глобальной экономикой, осторожностью инвесторов, низким потребительским спросом, санкциями и торговыми войнами».

«Финансово-экономический блок правительства, естественно, эти риски должен учитывать, но, я хочу подчеркнуть, — учитывать, а не использовать для оправдания того, почему у нас необходимых изменений нет», — указал Медведев, напомнив о майских указах президента России, согласно которым рост экономики РФ должен выйти на темпы выше среднемировых.

Также, согласно майским указам Путина, российское государство должно закрепиться в числе пяти крупнейших экономик мира. Кроме этого, необходимо увеличить несырьевой экспорт, повысить производительность труда и деловую активность.

Ранее сообщалось, что Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.