Лавров назвал условие проведения встречи в «нормандском формате»

Москва, 19 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для проведения очередных переговоров в «нормандском формате» необходимо убедиться в договороспособности новых властей Украины. Об этом глава МИД РФ заявил по итогам переговоров со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

Лавров подчеркнул, что подготовка новой встречи в «нормандском формате» сможет продемонстрировать договороспособность новых властей Украины. Глава МИД РФ также добавил, что проведение новых встреч будет зависеть от способности Киева выполнить договоренности, которые были достигнуты в ходе предыдущих встреч. В частности, разведение сил и средств на линии соприкосновения, а также предоставление особого статуса Донбассу, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что для того, чтобы встречаться, нужно обеспечить договороспособность таких контактов... Когда зайдет речь о подготовке новых встреч, будет тестом, насколько новые власти будут договороспособны», — отметил Лавров.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время начнется подготовка к встрече в «нормандском формате» с участием глав России Германии, Франции и Украины.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли около 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в результате боевых действий погибли 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили ранения.