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Выложившего в Сеть видео крушения SSJ100 полицейского уволили

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Выложившего в Сеть видео крушения SSJ100 полицейского уволили

Москва, 19 июня. Министерство внутренних дел России уволило одного из двух капитанов полиции, который распространил видео крушения самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в аэропорту «Шереметьево». Об этом в среду заявил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, который ранее направил в МВД официальный запрос об источнике утечки видео с камер аэровокзала.

«МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету — это про них. За что и поплатились. Одного уволили из органов, второй получил дисциплинарное взыскание», — пишет Альшевских в Facebook.

В ведомстве депутату пояснили, что действия полицейских не являются административным нарушением или преступлением, однако противоречат требованиям служебной этики. Выяснилось, что один из сотрудников линейного управления МВД России в аэропорту «Шереметьево» поделился со знакомым видеозаписью в мессенджере WhatsApp, а тот распространил ролик дальше.

Напомним, что 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы и направился в Мурманск, однако через некоторое время воздушное судно вернулось в «Шереметьево» и совершило жесткую посадку. При приземлении у самолета надломилась стойка шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек. По версии следствия, причиной авиакатастрофы могла стать недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров, техников, осматривающих самолет, неисправность воздушного судна или плохие летные условия.

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Автор: Антон Соколов
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