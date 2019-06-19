Сирия, 19 июня. ВКС РФ ударили по позициям боевиков в Хаме, курды сносят турецкие вышки связи в Ракке. В Идлибе ВВС Сирии атакуют расположения «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: атаковали опорные пункты «Тахрир аш-Шам» на северо-западе провинции Хама.

ВВС Сирии: поддерживают наступление сирийской армии на позиции радикалов в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе обмениваются ударами с джихадистами «Тахрир аш-Шам».

Курды: провели рейды в Ракке, организовали переговоры глав курдской администрации и старейшин восточных деревень Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: поддерживают с воздуха антитеррористические рейды SDF в Ракке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщил новостной портал Euphrates Post, серия рейдов и арестов была проведена отрядом «Демократически сил Сирии» (SDF) в деревне Аль-Намлия. Выходы из деревни были перекрыты со всех сторон курдскими бойцами, нескольким жителям удалось бежать через сельскохозяйственные угодья.

Источник также сообщил, что в Дейр-эз-Зоре прошла встреча глав SDF со старейшинами восточных деревень провинции. Согласно информации курдских каналов, на встрече обсуждались вопросы координации действий курдской администрации и местных племен. Курды пытаются наладить отношения с лидерами племен, так как в последние месяцы в Дейр-эз-Зоре участились выступления арабского населения против оккупантов. Арабы протестовали против проамериканской политики курдских отрядов, произвола SDF и поборов. Наиболее крупные выступления прошли в городе Шхиль, где демонстранты перекрывали дороги.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии атаковали расположения боевиков «Тахрир аш- Шам» в окрестностей поселка Бар, Ихсим в горном районе Аз-Завия на юге провинции, о чем сообщил Twitter-канал Baladi News. Из артиллерии сирийской армией были обстреляны позиции радикалов у города Хан-Шейхун. Самолеты с воздуха атаковали укрепрайоны боевиков на подступах к населенному пункту Шейх-Мустафа, у города Кафр-Саджна и Маарет-Хурма, о чем также сообщает источник. Информация о потерях среди джихадистов уточняется.

Провинция Ракка

В столице провинции Ракка курдские отряды с поддержкой вертолетов международной коалиции провели очередной рейд по поиску и обезвреживанию боевиков «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Боевики «спящих ячеек» ячеек ИГИЛ1 продолжают проводить диверсии на восточном побережье Евфрата, занятые курдским ополчением и армией США. Из-за того, что SDF так и не зачистили должным образом захваченные районы, нападения джихадистов до сих пор происходят почти ежедневно. Жертвами нападений ИГИЛ только за первую неделю месяца стали 48 курдских бойцов.

Ополченцами SDF были демонтированы шесть вышек, принадлежащих турецким интернет-компаниям, в поселке Телль-Абьяд, как сообщил канал Step News Agency.

Провинция Хама

ВКС РФ ударили по укрытиям джихадистов в районе городов Аль-Латамина и Джабин, как сообщил новостной портал Halab Today TV.

В районе поселка Джалама сирийской армией была отбита атака джихадистов, в ходе которой боевики понесли потери и в живой силе, и в боевой технике. Военные источники информагентства SANA опубликовали фотографии захваченного оружия боевиков, среди которых гранатометы и автоматы, пояса смертников и взрывчатка.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)