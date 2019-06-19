Ху из миссис Соболь: дочь мошенника, жена некрофила и юрист-недоучка

Любовь Соболь, известная до недавнего времени как юрист ФБК, решила податься в Московскую городскую думу.

Если это предложение перевести на русский язык, то получатся совсем другие слова: Навальный предпринимает очередную попытку запустить руку во власть.

Потому что именно как правая рука горе-оппозиционера и прославилась Соболь, в первую очередь. Но есть у нее и собственные «заслуги». За время своей деятельности кандидат в московские депутаты успела запомниться нескольким нелицеприятными историями.

Муж-некрофил

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В этом смысле показательны личности ближайших (после Навального, конечно), к Соболь людей — ее мужа Сергея Мохова и отца Эдуарда Феденева. Начнем с мужа.

Личность эта многогранна. При свете дня он антрополог, но когда на заброшенные кладбища падают сумерки, он преображается в «любителя всего мертвого».

Вряд ли ему нормальному человеку понравится подобный имидж, но своей тяги к некрофилии Мохов опровергнуть не смог. О ней подробно рассказывается в серии материалов ФАН о связях Мохова с кладбищенской мафией.

Но тут, как говорится, кому что нравится, хотя надругательство над трупом и является преступлением по законам России. Случалось Мохову быть замеченным в компании явных уголовников. Так по свидетельству источника в правоохранительных органах, в материалах оперативной работы есть фотографии встречи Мохова с Юрием Маниловым, одним из организаторов компании «Горбрус» и «Ритус-Сервис». В 2012 году люберецкого бизнесмена Манилова вместе с криминальным авторитетом Марком Мильготиным обвинили в рэкете и вымогательстве.

Деньги от криминальных структур Мохов получал, в основном, за рассказы в СМИ о том, как коррумпированные власти Москвы не дают зайти в бизнес честным предпринимателям. На деле же его подозревают в том, что он помогал мафиозным кланам удержать рынок.

«Главный тезис, который появился, как только Мохов стал договариваться со СМИ, — это то, что криминала в этой сфере нет. Есть только коррупция чиновников. ОПГ, контролирующим московские кладбища, он нужен был для того, чтобы, как говорится, «перевести стрелки» и все же пролоббировать приватизацию столичных кладбищ. И тут Мохов, у которого жена работала в Фонде борьбы с коррупцией Навального, был незаменим. Он ходил по СМИ, раздавал интервью, договаривался о дешевых публикациях. Человека с его внешностью и повадками никто даже не мог заподозрить в связях с мафией», — рассказывает другой сотрудник правоохранительных органов.

Как видим, измазанная фекалиями дверь — далеко не самая будоражащая воображение вещь, которая может поджидать людей, конфликтующих в ФБК. Как бы не оказаться в заброшенной могиле на окраине Москвы.

Отец–махинатор

Несколько лет назад интернет взорвали новости об отце «главной активистки в борьбе с коррупцией» Любови Соболь. Как выяснилось, отец юриста ФБК — аудитор и замешан в крайне некрасивой истории с махинациями. История сложная и запутанная, и вот что нужно знать о ней: Эдуард Феденев был связан с компанией «Банкс-Эксперт», проводившей аудит банков с плохой репутацией — после анализа Феденева даже организации на грани банкротства получали положительные заключения и продолжали работать. В результате деятельности отца Соболь государство потеряло 57 миллиардов рублей, которые пришлось выплачивать клиентам разорившихся банков. Примечательно, что по состоянию на 28 февраля 2019 года Эдуард Андреевич числится в реестре аудиторов при саморегулируемой организации «Российский союз аудиторов» Московской области на сайте министерства финансов Российской Федерации.

Правда, и тут опять проявляется нечистоплотность Эдуарда Феденева. Согласно, данным реестра аудиторов на сайте в отношении него были применены меры дисциплинарного воздействия: вынесено предупреждение о недопустимости нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Предупреждение вынесено было в 2012 году, когда, согласно опять же официальным документам, Эдуард Феденев числился аудитором «Банкс-Эксперт». Вот только на сайте Минфина в реестре аудиторов этого предупреждения нет — никаких сведений о применении мер дисциплинарного воздействия. То есть где-то с 2012 года Феденев «потерял» эту графу о вынесенном письменном предупреждении. Или просто не предоставил эту информацию в Минфин.

Атака на Маргариту Симоньян

Если Муж Соболь любит все мертвое, то она сама, похоже, ненавидит все живое. Как еще объяснить ее выходку, которую не осудить может только человек, чуждый любых моральных устоев?

Мы говорим об инциденте с Маргаритой Симоньян, находящейся в положении, не заметить чего просто невозможно, и которой пришлось столкнуться лицом к лицу с истеричной фэйковой юристкой, когда главред RT пришла в редакцию «Эха Москвы».

В холле ее встретила Соболь, выставившая перед собой камеру телефона. Она начала задавать Симоньян достаточно странные вопросы, спрашивая почему-то о деятельности столичного мэра. Как связаны Симоньян и Собянин не очень понятно, но воспаленный мозг правой руки Навального (если у руки, конечно, может быть мозг), отчего-то решил, что связь есть.

Как бы то ни было, Симоньян пришлось прятать от Соболь сотрудникам «Эха», которое, вообще-то, известно достаточно оппозиционным настроем. Но, как видим, даже в кругу единомышленников Любовь Соболь — изгой.

С Маргаритой Симоньян, слава богу, все обошлось, хотя врачам все-таки пришлось осмотреть будущую мать.

А видео преследования беременной женщины Соболь горделиво выложила в соцсети, не понимая, что такие похождения могут вызвать как минимум сожаление об умственных способностях автора.

Травля Федермессер

Если в реальной жизни Любовь Соболь использует такие методы, то что говорить о виртуальном пространстве.

Совсем свежа в памяти история с Анной Федермессер, которая является учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Когда Анна стала кандидатом в депутаты по тому же округу, что и Соболь, на нее тотчас же полились потоки грязи.

Самое мягкое, что пришлось в свой адрес услышать Федермессер — это то, что она продалась власти. Вот такое черно-белое мышление у сторонников Навального: если ты не в их тусовке, значит ты продаешься. Типичная риторика для тех, кто сам не прочь продаться тем, кто больше заплатит.

Но в случае с Анной Федермессер вышло совсем уж некрасиво. Давний борец за светлое и доброе, она внезапно вступила на новую для себя политическую дорожку, на которой все оказалось страшнее, чем в хосписе, где смерть — не редкий гость.

«Последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное, лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми», — пишет Федермессер на своей странице в соцсети.

Впрочем, травля со стороны вчерашних «близких по мировоззрению» могла вполне обернуться чем-то еще более жестким.

Источник ФАН в штабе Навального сообщил, что в последние дни перед тем, как Анна сняла свою кандидатуру, оппозиционный блогер поднимал тему физической расправы над конкуренткой Соболь. Предлагал сперва подослать к ней громил с угрозами, затем, если не подействует, применить насилие к ней и ее семье. Такой должна была стать дорога Соболь к депутатскому креслу.

неЛюбовь и москвичи

Прекрасно иллюстрирует отношение Любови Соболь к москвичам — людям, чьи интересы она якобы планирует защищать, избиравшись в Мосгордуму, и ее выходка на день России. Несмотря на планируемые акции протеста в центре столицы, юрист ФБК улетела в немецкий Бонн. Соболь была приглашена дочерью покойного Немцова Жанной — об этом сотрудница «ФБК» написала на своей странице в Twitter. Решение соратницы Алексея Навального вызвало закономерное возмущение в штабе «ФБК».

«В штабе были недовольны тем, что Соболь полетела на премию имени Бориса Немцова. Было много разговоров об этом. Когда ей сказали, что ей, как и Навальному, надо остаться, чтобы поддержать Голунова, Соболь сказала: «Зачем мне с этим журналистским быдлом на одной площади стоять? Я не считаю, что журналисты вообще заслуживают такой чести», ― рассказал ФАН собственный источник в «ФБК».

Общаться с журналистами в аэропорту Любовь традиционно отказалась, вот уже год она дает комментарии только тем, кого сама выбирает для интервью.

Портрет, который проявляется перед тем, кто изучил деятельность Любви Соболь, вполне может поколебать неокрепшую психику. Доморощенный юрист, манипулирующий матерями больных детей, истерично бросающийся на беременных, кандидат в депутаты, готовый пойти по головам. Да не на кладбище ли встретил ее муж, который так охоч до всего неживого? Не удивимся, если в попытке победить на выборах, Соболь призовет армию зомби, которые потянутся на избирательные участки и отдадут за нее свои мертвые голоса.