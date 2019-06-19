В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры Престолов»

Москва, 19 июня. В Северной Ирландии начались съемки сериала «Долгая ночь», события которого предшествуют сюжету «Игры Престолов». Об этом сообщает Belfast Telegraph.

Съемки проекта под названием «Долгая ночь» стартовали в Северной Ирландии. Неделей ранее создатели сериала подготовили места для стрельбы в провинции Белфаст, включая Titanic Studios — одну из крупнейших киностудий Европы.

В приквеле будут показаны события, которые разворачиваются за тысячи лет до «Игры престолов», благодаря чему вся история обретет новый формат: без Таргариенов, Ланнистеров, Старков и других семейств. Одну из ролей в сериале была отдана Наоми Уоттс, дважды номинированной на «Оскар».

«В новом сезоне Наоми Уоттс присоединится к нашему звездному составу. Я невероятно взволнован! Наоми, добро пожаловать в Вестерос», — прокомментировал американский писатель Джордж Мартин.

Главные роли в сериале сыграют также Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Джон Симм, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие актеры.