Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры Престолов»

49
0 Оставить комментарий

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры Престолов»

Москва, 19 июня. В Северной Ирландии начались съемки сериала «Долгая ночь», события которого предшествуют сюжету «Игры Престолов». Об этом сообщает Belfast Telegraph. 

Съемки проекта под названием «Долгая ночь» стартовали в Северной Ирландии. Неделей ранее создатели сериала подготовили места для стрельбы в провинции Белфаст, включая Titanic Studios — одну из крупнейших киностудий Европы.

В приквеле будут показаны события, которые разворачиваются за тысячи лет до «Игры престолов», благодаря чему вся история обретет новый формат: без Таргариенов, Ланнистеров, Старков и других семейств. Одну из ролей в сериале была отдана Наоми Уоттс, дважды номинированной на «Оскар». 

«В новом сезоне Наоми Уоттс присоединится к нашему звездному составу. Я невероятно взволнован! Наоми, добро пожаловать в Вестерос», — прокомментировал американский писатель Джордж Мартин.

Главные роли в сериале сыграют также Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Джон Симм, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие актеры.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров