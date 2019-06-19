Москва, 19 июня. Совместная следственная группа (JIT) по выяснению причин крушения малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом предъявит обвинения четырем подозреваемым по делу о трагедии с MH17. Политолог Владимир Корнилов заявил, что вина Киева в крушении MH17 уже давно доказана.

Западные следователи назвали имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. По словам Корнилова, эти фамилии находятся на слуху уже более двух лет, новых доказательств причастности этих лиц к катастрофе не появилось.

Политолог напомнил, что в мае прошлого года JIT представила обломок ракеты установки «Бук», которая якобы сбила MH17. Таким образом западные эксперты хотели указать на вину ополченцев в катастрофе. Следователи попросили помочь установить принадлежность техники, чтобы обвинить ДНР и ЛНР.

Минобороны РФ откликнулось на просьбу западных коллег и предоставило информацию о ракете, якобы сбившей MH17. Выяснилось, что ракета, произведенная на территории СССР, была передана на Украину в конце 80-х годов прошлого столетия, что подтверждают письменные источники. Таким образом, единственное предоставленное доказательство JIT подтвердило причастность Киева к катастрофе.

«Ну, вас же никто за язык не тянул, вы просили номер, вы просили установить происхождение этой ракеты, вам помогли. И с тех пор тишина», – заявил эксперт в комментарии «ПолитНавигатору».

Корнилов отметил, что западные следователи были так уверены, что обломок ракеты неизвестного происхождения принадлежит именно ополченцам, что даже не удосужились проверить серийный номер ракеты. Вместо того, чтобы доказать причастность ДНР и ЛНР к трагедии, JIT подставила Украину в расследовании крушения MH17.

«Все эти презентации сделаны в рамках определенного шоу, действительно», — отметил политолог.

Он напомнил, что сначала западные эксперты демонстрировали громкие видеоролики на весь мир, а затем уже не медийно просили помощи в идентификации своих же «доказательств». Корнилов также напомнил, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заподозрил JIT в ангажированности. Малайзийский политик заявил, что следователи стремятся обвинить Россию и ополченцев, а не установить причастных к трагедии.

«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракеты, подобные той, что сбила самолет, производят в России, но ведь запустить ее могла и Украина», — заявил Мохамад в комментарии RT.

Кроме того, Мохамад выразил возмущение тем, что малайзийских специалиcтов не допускают к черным ящикам сбитого самолета, хотя страна имеет полное право на получение этой информации.