Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах матери

Санкт-Петербург, 19 июня. Младший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова появился на похоронах своей матери Ирины, убитой под Петербургом.

Пятнадцатилетний юноша пришел проститься с матерью на следующий день после того, как его отпустили из спецприемника для несовершеннолетних, где он провел 48 часов. Старший же сын Соколова — 18-летний хоккеист Максим — не смог появиться на похоронах, поскольку все еще находится больнице.

Как сообщает KP.ru, церемония прощания состоялась в небольшой часовне на одном из кладбищ Петербурга. Проводить Ирину Соколову в последний путь пришло несколько десятков человек — друзья и близкие погибшей. Ближе всего к открытому гробу находился ее муж, который держал свечку и постоянно крестился, а ее младший сын держался чуть в стороне.

Напомним, 13 июня в поселке Новая Романовка в одном из коттеджей было обнаружено тело супруги Соколова Ирины. Рядом с ней лежал старший сын Максим со множеством ранений.

По показаниям младшего сына женщины, его брат сначала убил мать, а потом попытался покончить с собой. Однако следователи сомневаются в правдивости рассказа подростка, поскольку во время допроса он сильно нервничал. Кроме того, как утверждают медики, ранения шеи, которые есть у Максима, невозможно нанести самому себе.

Младший сын Соколова был задержан в рамках расследования, однако вскоре его выпустили из следственного изолятора. Молодой человек отпущен под ответственность официального представителя и передан отцу.