Как новейший самоходный миномет «Дрок» повысит мощь «крылатой пехоты»

В России в 2019 году стартуют испытания нового самоходного миномета 2С41 «Дрок». В первую очередь новинку получат десантно-штурмовые подразделения ВДВ РФ. Подробности — в нашем материале.

Комплекс 2С41 «Дрок» — это 82-мм казнозарядный миномет с ручным заряжанием, который устанавливается на бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ». По сообщениям разработчика (ЦНИИ «Буревестник»), стрельба ведется из боевого отделения автомобиля как обычными, так и новыми минами с увеличенной дальностью стрельбы и огневой мощью.

Темп стрельбы новинки составляет 12 выстрелов в минуту при дальности полета боеприпаса от 100 до 6000 метров. При этом комплекс 2С41 может быть снят в любой момент и вынесен для стрельбы с грунта. Боекомплект «Дрока» составляет 40 мин, которые хранятся в боевом отделении. Боевой расчет 2С41 — четыре человека. Так как машина изначально разрабатывалась для нужд Воздушно-десантных войск России, новинка от «Буревестника» в стоке способна на десантирование с транспортного самолета парашютным способом.

Впервые миномет «Дрок» был представлен публике на международном форуме «Армия-2017» на стендах Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ и Уралвагонзавода. Изначально разработка комплекса проходила в рамках опытно-конструкторских работ «Набросок», главной целью которых была разработка возможности размещать миномет на различных самоходных колесных и гусеничных шасси.

Особенность конструкции новой разработки заключается в том, что орудие размещается в дистанционно управляемом модуле на крыше автомобиля. Почти все агрегаты «Дрока» находятся внутри корпуса и защищены броневыми щитами. Уникальная конструкция устройства позволяет полностью автоматизировать процесс заряжания и ведения огня. По словам разработчика, 2С41 превосходит предшественников не только по показателю мобильности, но и по точности стрельбы.