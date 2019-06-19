В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве журналиста Хашукджи

Женева, 19 июня. Вина за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи лежит на Эр-Рияде, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

Текст ее доклада был опубликован накануне официальной оценки результатов расследования этого преступления, которая состоится на 41-й сессии Совета по правам человека в Женеве. Выводы Каламар будут заслушаны 26 июня.

«Попытка его похищения — тоже нарушение международного права в области прав человека», — уточняется в тексте документа.

Каламар заявила, что оба расследования, проведенные Турцией и Саудовской Аравией, не соответствуют международным стандартам в отношении проведения следствия по незаконным смертям.

По ее словам, есть доказательства причастности саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана аль Сауда к казни журналиста, однако для окончательных выводов потребуется дальнейшее расследование.

Спецдокладчик призвала Саудовскую Аравию принести извинения Турции, США и семье журналиста, признать вину в его убийстве и прекратить суд на 11 подозреваемыми по этому делу.

Напомним, саудовский журналист исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Впоследствии сообщалось о том, что Хашукджи был убит во время собеседования, жестокие пытки проходили прямо в здании диппредставительства. После этого его тело было расчленено и вывезено с места преступления.

Ряд стран, в том числе Россия, Великобритания и США, потребовали провести объективное расследование произошедшего. В Евросоюзе назвали убийство журналиста «ужасающим преступлением».

В Эр-Рияде возбудили по данному факту уголовное дело. По подозрению в причастности к убийству был задержан 21 человек, для пяти из них генпрокуратура страны потребовала смертной казни.