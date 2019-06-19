 Власти Харькова вернут проспекту имя маршала Жукова

Харьков, 19 июня. Харьковский городской совет проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», решение о возвращении проспекту имени Жукова поддержали 59 депутатов, 13 парламентариев проголосовали против переименования. Имя Петра Григоренко присвоят новой улице от улицы Рымарской до улицы Клочковской.

В 2016 году глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин одобрил переименование станции метро «Маршала Жукова» и одноименного проспекта. Станция метро получила название «Дворец спорта», а проспект переименовали в имени Петра Григоренко. Переименование происходило в соответствии с законом о «декоммунизации».

Однако жители Харькова выступили против переименования. На сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы две петиции с требованием вернуть станции метро и проспекту прежние названия.

Ранее в Харькове активисты националистических и радикальных партий снесли бюст маршала Жукова. Полиция не стала мешать им, в итоге на месте памятника установили государственный флаг Украины. МИД РФ потребовал от Киева найти и наказать виновных в варварском уничтожении памятника.

Мэр Харькова Геннадий Кернес впоследствии призвал жителей города покончить с «революционной целесообразностью майдана». Он напомнил, что именно из-за политики декоммунизации, проводимой Киевом, имя маршала стало политически неугодным на Украине.