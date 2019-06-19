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МВД Украины подтвердило гибель депутата Рады Тымчука от огнестрельного ранения

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МВД Украины подтвердило гибель депутата Рады Тымчука от огнестрельного ранения

Киев, 19 июня. МВД Украины подтвердило гибель депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука от огнестрельного ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь силового ведомства Артем Шевченко, передает РИА Новости.

По его словам, жена парламентария обратилась в полицию в 12.15 по местному времени (совпадает с московским). Женщина сообщила об обнаружении тела супруга.

«Сообщила, что обнаружила тело мужа с огнестрельным ранением в голову», — сказал Шевченко.

Он добавил, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе — из какого оружия депутату было нанесено ранение. Следствие, по его словам, рассматривает все версии случившегося, в том числе убийство. Шевченко добавил, что оружие, из которого был осуществлен выстрел, найдено на месте происшествия.

Ранее о смерти Тымчука сообщил депутат Рады и член коллегии МВД Антон Геращенко. По его словам, Тымчук погиб во время чистки наградного оружия.

«На месте трагедии работает следственно-оперативная группа», — написал Геращенко в своем аккаунте в Twitter.

Дмитрий Тымчук был известен на Украине своими «сводками» о происходящем на востоке страны. При этом неоднократно его сообщения об «успехах» украинской армии не подтверждались. Например, Тымчук заявлял, что ВСУ смогут взять Донецк и Луганск в течение пяти-шести дней. Кроме того, парламентарий запомнился своей традиционной фразой «Потерь нет».

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Автор: Сергей Петров
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