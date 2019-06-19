Медведев подписал постановление против повышения цен на ЖКХ выше инфляции

Москва, 19 июня. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.

На совещании по вопросу достижения национальных целей развития РФ в сфере экономики и жилищном секторе председатель кабинета министров подчеркнул, что необходимо более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного роста.

«Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции», — сообщил Медведев.

По его словам, в настоящее время для российских регионов устанавливаются предельные индексы роста платы для ЖКХ, однако существуют некоторые основания, которое позволяют повышать цены. Медведев заверил, что после подписания соответствующего документа таких оснований стало меньше.

Ранее сообщалось, что герои СССР, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и совместно проживающие с ними члены семей не будут платить взносы на капитальный ремонт. Также эта категория граждан освобождена от платы за пользование жилым помещением.