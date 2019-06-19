В МИД РФ заявили, что НАТО превращает Северную Европу в прифронтовую зону

Москва, 19 июня. Милитаризация Северной Европы со стороны НАТО превращает регион в прифронтовую зону. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, в течение последних пяти лет руководство НАТО занимается неоправданной милитаризацией стран Северной Европы.

«Некогда стабильные в военном отношении регионы Северной Европы и Прибалтики за короткий промежуток времени превращены, по сути, в прифронтовую зону», — пояснил Грушко.

Дипломат также добавил, что США используют Североатлантический альянс, чтобы расширить свое влияние на страны Европы. США искусственно создают и навязывают Европе мифе об «угрозе с востока».

«Европейцам навязывается совершенно искусственная повестка дня, основанная на мифе об угрозе с востока. Реализация этой политики очевидным образом противоречит интересам самих европейцев», — подчеркнул Грушко.

По его словам, США препятствуют укреплению независимой политики Евросоюза, чтобы не допустить реализации плана, который предполагает создание «большой Европы». При этом европейская программа «Восточное партнерство» подталкивает страны бывшего СССР к безальтернативному выбору, что создает препятствие интеграционным процессам на постсоветском пространстве, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что Россия является неотъемлемой частью Европы. Есть мечта у некоторых сил на Западе Россию из числа европейских стран исключить. Мы видим проявления такой политики на многих площадках», — добавил Грушко.

Напомним, главной целью программы «Восточное партнерство» является развитие интеграционных связей Евросоюза с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.