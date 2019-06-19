В Иране назвали обвинения США в атаке на танкеры способом давления на страну

Уфа, 19 июня. Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани прокомментировал обвинения США в причастности Тегерана к атаке на танкеры в Оманском заливе. Он назвал высказывания представителей правительства Штатов одним из способов давления на Иран.

Али Шамхани подчеркнул, что обвинения являются распространенным у США методом прессинга других стран, передает РИА Новости.

Напомним, 13 июня два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе. Front Altair шел под флагом Маршалловых островов, а Kokuka Courageous следовал под флагом Панамы. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. Среди моряков Front Altair находились 11 граждан РФ. В результате атаки никто не пострадал. Спасенные в заливе моряки поблагодарили Иран за гостеприимство, сообщает «АиФ».

После атаки правительство США обвинило в нападении Иран. Госсекретарь США Майк Помпео сослался на данные американской разведки. Также Штаты регулярно представляют «доказательства» причастности Тегерана к событиям в Оманском заливе. При этом эксперты заранее предполагали, что США могут использовать инцидент с танкерами для обвинения Ирана.

Кроме того, в Штатах заявили, что отправят на Ближний Восток дополнительную тысячу американских военнослужащих. При этом в Пентагоне отмечают, что данное решение принято с «оборонительными целями», сообщает Газета.ru.