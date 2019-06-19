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Скворцова назвала сроки запуска единой диспетчерской службы скорой помощи

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Скворцова назвала сроки запуска единой диспетчерской службы скорой помощи

Москва, 19 июня. Единая диспетчерская служба скорой помощи появится во всех регионах России к концу года. Об этом в среду заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на Форуме социальных инноваций регионов.

«Для повышения оперативности при оказании экстренной медицинской помощи до конца этого года во всех регионах начнет работать единая цифровая диспетчерская служба, объединяющая наземную и авиационную скорую помощь. Это то, что уже работает в Москве», —  отметила она.

Предполагается, что введение единой диспетчерской службы, которая будет принимать все звонки, позволит значительно увеличить оперативность бригад скорой помощи. На сегодняшний день среднее время ожидания неотложки в России по нормативу составляет 20 минут с момента вызова, однако на деле врачи скорой помощи иной раз добираются до пациентов значительно дольше.

Согласно данным Ростата, в 2018 году каждый десятый взрослый россиянин ждал скорую больше 40 минут, а 3% населения — больше трех часов. Выяснилось, что дольше всего медики добираются до пациентов в крупных городах и малых селах.

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Автор: Антон Соколов
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