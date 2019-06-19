В Крыму объяснили, зачем полуострову туристическая полиция

Первый крымский взвод туристической полиции начал нести службу в Ялте, правоохранители будут обеспечивать порядок и помогать иностранцам.

«С целью обеспечения охраны общественного порядка в местах массового пребывания туристов при отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Ялте был создан взвод туристической полиции. Основной задачей подразделения является патрулирование мест массового пребывания отдыхающих и зарубежных гостей, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений», — рассказали в региональном МВД.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал закономерным появление новой силовой структуры.

«Это абсолютно правильное решение, я его полностью поддерживаю. И надеюсь, что это распространится на весь полуостров. Ничего нового в данном случае не изобретается, туристические полиции существуют в разных странах, в том числе и в Российской Федерации в крупных городах, например, в Москве», — говорит крымский политик.

По словам парламентария, туристическая полиция сможет не только заниматься защитой правопорядка, но и оказывать иностранцам консультационную помощь.

«Единственное отличие туристической полиции от стандартных подразделений — это оказание услуг туристам в плане информационной поддержки, в том числе и на иностранных языках. То есть любой турист будет иметь возможность подойти и спросить, где ближайший информационный центр, на какую «горячую линию» можно позвонить, где ближайший музей», — перечисляет глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма.

В заключение он напомнил, что Крым является крайне востребованным не только среди россиян, но и среди иностранных граждан.