В Крыму объяснили, зачем полуострову туристическая полиция
Первый крымский взвод туристической полиции начал нести службу в Ялте, правоохранители будут обеспечивать порядок и помогать иностранцам.
«С целью обеспечения охраны общественного порядка в местах массового пребывания туристов при отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Ялте был создан взвод туристической полиции. Основной задачей подразделения является патрулирование мест массового пребывания отдыхающих и зарубежных гостей, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений», — рассказали в региональном МВД.
Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал закономерным появление новой силовой структуры.
«Это абсолютно правильное решение, я его полностью поддерживаю. И надеюсь, что это распространится на весь полуостров. Ничего нового в данном случае не изобретается, туристические полиции существуют в разных странах, в том числе и в Российской Федерации в крупных городах, например, в Москве», — говорит крымский политик.
По словам парламентария, туристическая полиция сможет не только заниматься защитой правопорядка, но и оказывать иностранцам консультационную помощь.
«Единственное отличие туристической полиции от стандартных подразделений — это оказание услуг туристам в плане информационной поддержки, в том числе и на иностранных языках. То есть любой турист будет иметь возможность подойти и спросить, где ближайший информационный центр, на какую «горячую линию» можно позвонить, где ближайший музей», — перечисляет глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма.
В заключение он напомнил, что Крым является крайне востребованным не только среди россиян, но и среди иностранных граждан.
«Крым является очень популярным среди иностранных туристов, которые в принципе привыкли к тому, что они могут подойти к полиции и поинтересоваться вопросами, связанными именно с предоставлением туристических услуг. В этом году у нас побывали гости с пяти континентов, а Ялта является лидером по приему туристов. Она не нуждается в той рекламе, в которой нуждается западное побережье, восточное побережье», — подытожил Алексей Черняк.