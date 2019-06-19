Терапевт назвала два продукта, на которых нельзя экономить

Москва, 19 июня. Директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина назвала два относительно дорогостоящих продукта, от которых нельзя отказываться даже при ограниченном бюджете.

По словам медика, чрезвычайно важным для организма человека является регулярное употребление рыба и мяса, поэтому на них нельзя экономить. Эти два продукта не только содержат большое количество белка, но и выступают прямым источником незаменимых аминокислот.

Драпкина уточнила, что мясо должно быть в рационе питания не реже двух раз в неделю, в противном случае возникает риск развития колоректального рака. Рыбу, по словам профессора, нужно также употреблять порядка двух раз в течение семи дней.

Напомнила врач и о пользе овощей и фруктов. Большое количество витаминов содержится в капусте, свекле, моркови и яблоках, пишет «Аргументы и Факты».

Доктор медицинских наук обратила внимание на то, что вкусная и при этом полезная пища необязательно должна занимать большую статью расходов из семейного бюджета. Она также дала совет, как сэкономить. По словам врача, лучше в этих целях отказаться от покупки субпродуктов, в частности сосисок, колбасы и прочих продуктов.

Ранее диетологи дали совет, какие продукты желательно исключить из рациона в борьбе за идеальное тело, чистую кожу и здоровый организм. В список попали макароны и белый хлеб, маргарин, белый рис, а также пища, пожаренная на масле.

Кроме того, ученые Вашингтонского университета (США) пришли к выводу, что употребление в пищу двух порций йогурта в неделю снижает риск появления у мужчин опухолей кишечника.