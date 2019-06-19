Киркоров опубликовал видео неудачной посадки самолета в «Домодедово»

Москва, 19 июня. Известный российский певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram видео неудачной посадки самолета в аэропорту «Домодедово».

На кадрах ролика видно, как лайнер довольно жестко касается взлетно-посадочной полосы, после чего вновь начинает набирать высоту, чтобы зайти на второй круг. При этом в момент удара можно услышать испуганный женский крик.

«Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 Варна — Москва авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живем дальше!» — пишет Киркоров в Instagram.

Ранее Киркоров сообщил, что самолет, в котором он летел, смог приземлиться в Москве лишь со второго раза. Певец вместе со своими детьми возвращался в Россию из Болгарии, где у него прошел гастрольный тур.

Представитель авиакомпании S7 подтвердили Федеральному агентству новостей, что самолет Варна — Москва действительно заходил на второй круг для посадки из-за сильного ветра. При этом в авиакомпании подчеркнули, что посадка прошла штатно и без вызова экстренных служб.

Отметим, что данный инцидент сильно напугал пассажиров, поскольку случился вскоре после страшной авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево». 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из российской столицы, однако через некоторое время вернулся из-за отказа приборов после попадания молнии. При приземлении у лайнера надломилась стойка шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек.