Малькевич назвал главного соперника Трампа на выборах-2020

С крайне высокой степенью вероятности конкурентом Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году может стать к тому моменту уже 78-летний Джо Байден. Имена наиболее вероятных соперников действующего главы государства на предстоящих выборах в интервью Федеральному агентству новостей назвал президент Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич. Долгое время он занимался освещением событий внутренней жизни Америки и стал единственным российским журналистом, попавшим под персональные санкции США.

«Скорее всего, соперником Трампа от Демократической партии станет Джо Байден. Это такой тяжеловес, и, в отличие от пугающего своей радикальностью Берни Сандерса, он спокойный и взвешенный. У него очень хорошие показатели по результатам опросов среди демократов», — рассказал журналист.

Эксперт отметил, что для него остается загадкой причина симпатий демократов к бывшему вице-президенту США, которым не мешает даже преклонный возраст возможного кандидата в президенты.

«Все-таки ему уже 76 лет, никаких успехов он не снискал, был ничем не примечательным сенатором, потом вице-президентом. В общем, никакой, но в этом суть американской политики, особенно у демократов. Поэтому он с высочайшей степенью вероятности, если ничего не случится, будет выдвинут демократами», — добавил Малькевич.

Член Общественной палаты отметил особую иронию судьбы, которая может проявиться в кандидатурах основных соперников на выборах президента США.

«В Америке, где очень много латиноамериканцев и афроамериканцев и их количество постоянно увеличивается, в 2020 году будут биться за пост президента два пожилых белых мужчины. Это основная драма политкорректной Америки сегодня», — подчеркнул собеседник ФАН.

Журналист исключил вероятность выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии сенатора Берни Сандерса, соперничавшего за это звание с Хиллари Клинтон еще в 2016 году. По мнению Александра Малькевича, Сандерс пугает демократов своей радикальностью. Эксперт отмечает, что неожиданные повороты в этом политическом процессе тоже не исключены.

«Тут будет две интриги. Во-первых, извините за грубость, доживет ли Джо Байден до конца предвыборной гонки. Он сейчас активно выступает, но ему же еще полтора года напряженной работы предстоит. В ноябре 2020 года ему будет уже 78 лет — такого старого президента в Штатах не избирали никогда».

С солидным возрастом бывшего вице-президента и теоретически возможного будущего главы государства Александр Малькевич связывает и еще одну интригу предстоящей предвыборной гонки. Она состоит в том, кого демократы выдвинут вице-президентом в связке с Байденом.

«Тот, кто будет выдвинут демократами в качестве вице-президента, если Байден не доживет, а это очень возможно, извините за грубость, соответственно, поборется за президентский пост», — предположил эксперт.

Роль второй скрипки, по мнению Александра Малькевича, с высокой долей вероятности может получить представительница слабого пола.

«Это может быть Элизабет Уоррен (сенатор от штата Массачусетс. — Прим. ФАН) или Камала Харрис (сенатор от штата Калифорния. — Прим. ФАН). Харрис не просто женщина с опытом работы генпрокурором, но она еще и темнокожая. У нее мать индианка, отец — ямаец. Для политкорректной связки это было бы бомбически: такой вежливый дедушка Байден и женщина, еще и нужного цвета», — добавил он.

Журналист не исключил и вероятности того, что бороться за шанс возглавить Соединенные Штаты Америки в 2020 году будет представитель сексуальных меньшинств.

«Есть и еще один любопытный кандидат — молодой симпатичный открытый гей Пит Буттеджадж (мэр города Саут-Бенд в штате Индиана. — Прим. ФАН), еще и замужний при этом. Как показывают опросы, две трети американцев готовы к тому, чтобы их страну возглавил гей. Так что, если демократы выдвинут в связку с Байденом Буттеджаджа и так случится, что Байден свой пост оставит, у руля США может оказаться гей», — отметил Малькевич.

Однако собеседник ФАН подчеркнул, что вероятность победы демократа на предстоящих выборах не слишком высока, несмотря на многочисленные свидетельствующие об обратном опросы.

«Нам в последние дни показывают всевозможные опросы, где он с треском проигрывает демократам. Но впереди еще полтора года, и у него все-таки больше ресурсов, он может издавать указы, участвовать в переговорах на международной арене. Хотя надо честно сказать: простых американцев внешняя политика не интересует, их интересуют внутренние проблемы Америки, и ими Трамп как раз тоже сейчас занимается», — добавил Малькевич.

Журналист отметил выдающийся бизнес-талант Дональда Трампа, который, объявив о своем намерении выдвигаться на второй срок еще в январе 2017 года, умудрился собрать на свое недавнее выступление во Флориде 20 тысяч человек, которых пропускали по платным билетам.

Напомним, глава Белого дома официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок, выступая перед своими сторонниками во Флориде. Согласно одному из проведенных в феврале этого года опросов жителей США, более половины из них готовы проголосовать против Трампа. В поддержку его переизбрания выступила только четверть респондентов.