ФАН публикует список номинантов конкурса для региональных журналистов в рубрике «Спорт»

Москва, 19 июня. Федеральное агентство новостей в середине текущего месяца объявило о запуске конкурса «Хорошие новости России», ключевая задача которого заключается в поддержке российских журналистов из региональных средств массовой информации.

Конкурс проходит на регулярной основе, по два этапа ежегодно. Первая фаза стартовала 12 июня, а закончилась 18 июня.

Экспертная группа ФАН ознакомилась с материалами журналистов на спортивную тематику и определила кандидатов на победу.

Дмитрий Печкарев прислал несколько статей. В материале «Интервью с автором и создателем уникального футбольного проекта Золотая Бутса» идет речь о детских футбольных школах в Смоленске, а также привлечении детей в этот вид спорта. О воспитании детей и новом виде единоборств в Смоленске автор рассказывает в материале «Наша цель — воспитать мужчину». Кроме того, был отобран материал этого же автора «Как занятия бегом позволяют смолянам путешествовать».

Журналист Любовь Киселева поговорила о спорте с членом сборной Украины, участвовавшей на чемпионате мира по настольному теннису «Теннис: только жизнь — и никакой политики».

Антон Сухивов прислал видеоматериал о состязаниях по дзюдо — «Герои перемен — наши дети».

О любви к спорту обычной липецкой семьи рассказывает Олеся Большова в материале «Семью Давыдкиных объединяет здоровый образ жизни».

Екатерина Шипилова рассказывает о сильных духом людях в материале «Спортзал для инвалидов в Старом Осколе».

Про абсолютный рекорд соревнований в видеосюжете «Белгородец победил в турнире Арнольда Шварценеггера» рассказал корреспондент Илья Ладвин.

Полина Воротилова в новостном сюжете «Соревнования по фигурному катанию» рассказала о юных фигуристах и их переживаниях.

Про главный старт «Лыжни России» в Липецкой области поведала Юлия Мирошниченко в статье «В белой снежной пелене белой снежной пелене по накатанной лыжне».

Почему парашютный спорт может быть опасен для жизни разбирался Артур Изумрудов в материале «Игра воздушных струй».

Ирина Ковина пообщалась с членом сборной команды по пожарно-прикладному спорту — проект «Пожарные земли Пермской»: Сергей Александрович Павлов.

Виктор Масленников рассказал про ежегодную межрегиональную спортивно-патриотическую акцию «Кросс Победы», которая прошла во Владимирской области - «Кросс Победы 2019».

Павел Оралов прислал новостной сюжет под названием «Юные вологодские футболисты поедут в Италию».

Просмотреть Положение о Конкурсе, а также скачать форму заявки можно здесь.

Финальный отбор проведет экспертная комиссия конкурса и назовет победителей 24 июня. В каждой категории в результате будет один победитель, который получит денежный приз — 100 тысяч рублей.