Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину

Москва, 19 июня. Конвой герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пожилую женщину, переходившую проезжую часть.

Как пишет газета Sun, полицейский, который сопровождал принца Уильяма и его жену Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, допустил наезд на 83-летнюю женщину. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии. Пострадавшую незамедлительно госпитализировали с переломом тазовых костей и многочисленными травмами.

Известно, что британский полицейский двигался на мотоцикле перед машиной принца Уильяма и его супруги Кейт, расчищая проезжую часть от других автомобилей. Герцог и герцогиня были шокированы, узнав о случившемся. Они направили пострадавшей женщине цветы и письмо, заявив о желании посетить женщину, если она будет не против.

Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон одела сына принца Луи в костюм принца Гарри 30-летней давности. Торжественная церемония в честь дня рождения Королевы Елизаветы II прошла 9 июня. На ней принц Луи появился в белом поло с голубыми узорами и в голубых шортах. Такой костюм был 33 года назад на маленьком принце Гарри.