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Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину

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Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину

Москва, 19 июня. Конвой герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пожилую женщину, переходившую проезжую часть.                                                    

Как пишет газета Sun, полицейский, который сопровождал принца Уильяма и его жену Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, допустил наезд на 83-летнюю женщину. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии. Пострадавшую незамедлительно госпитализировали с переломом тазовых костей и многочисленными травмами.                                                             

Известно, что британский полицейский двигался на мотоцикле перед машиной принца Уильяма и его супруги Кейт, расчищая проезжую часть от других автомобилей. Герцог и герцогиня были шокированы, узнав о случившемся. Они направили пострадавшей женщине цветы и письмо, заявив о желании посетить женщину, если она будет не против.                                                          

Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон одела сына принца Луи в костюм принца Гарри 30-летней давности. Торжественная церемония в честь дня рождения Королевы Елизаветы II прошла 9 июня. На ней принц Луи появился в белом поло с голубыми узорами и в голубых шортах. Такой костюм был 33 года назад на маленьком принце Гарри.                                                        

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Автор: Сергей Петров
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