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Эксперты оценили угрозы США ввести санкции против Турции

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Эксперты оценили угрозы США ввести санкции против Турции

Если Соединенные Штаты введут санкции против Турции, то реакция Анкары может быть непредсказуемой, поэтому вряд ли Вашингтон на это решится. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Санкции против Турции

Вашингтон рассматривает возможность введения трех санкционных пакетов против Турции из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Сообщается, что самый серьезный пакет санкций, который сегодня обсуждают американские чиновники в Совете национальной безопасности, Госдепартаменте и министерстве финансов, «расшатает и без того переживающую трудные времена экономику Турции». Наибольшую поддержку получил вариант, который предусматривает введение ограничительных мер в соответствии с законом CAATSA, — против турецких оборонных предприятий, ведущих бизнес с РФ. Эти меры, по данным агентства, должны отрезать компании от американской финансовой системы, что практически лишит их возможности покупать американскую продукцию или продавать свою в Соединенные Штаты.

Эксперты оценили угрозы США ввести санкции против Турции

Сообщается, санкции могут вступить в силу уже в июле, когда Анкара начнет получать С-400. При этом турецкие источники заявляют, что власти страны остаются непреклонными перед американскими угрозами, так как «доверие к Вашингтону полностью подорвано».

Реакция будет непредсказуемой

Максим Жаров не думает, что США решатся на полное «обжатие» Турции санкциями в рамках CAATSA. Турция является одним из ключевых игроков в сирийском конфликте, реакция на давление извне ее президента Реджепа Эрдогана будет непредсказуемой.

«В ответ на усиление санкций Эрдоган может сократить для США и НАТО возможности свободного распоряжения территорией Турции (военной базой «Инджирлик» и прочее), что в ситуации нагнетания американцами военной истерии вокруг Ирана сильно снизит их наступательные возможности. Поэтому все это только слова. Администрация Трампа уже произнесла немало подобных слов, однако позиция Турции по С-400 ничуть не поменялась», — пояснил Максим Жаров.

Эксперты оценили угрозы США ввести санкции против Турции

Военный эксперт Юрий Лямин напомнил: США уже предупреждали о том, что за покупку С-400 в отношении Турции могут последовать санкции согласно закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» CAATSA.

«Собственно то, что в прошлом году против Китая были введены санкции за покупку С-400 и Су-35, было в определенном роде предупреждением и намеком для Турции и других потенциальных покупателей. На китайские власти те санкции никакого влияния оказать не могут, так как у них армия и ВПК не связаны с США. А вот у Турции такие связи довольно серьезные», — заключил эксперт.

Ранее в Совете Федерации оценили переговоры Вашингтона и Анкары по вопросу С-400. По мнению сенатора Олега Морозова, США понимают, что никак не могут повлиять на позицию Анкары в вопросе покупки российского вооружения.

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Автор: Илья Муромский
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